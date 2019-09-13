Bakan Soylu'dan oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ziyaret

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu. Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor. Bakan Soylu beraberinde Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Anneler gözyaşları içerisinde Bakan Soylu'ya çocuklarını ve onlara duydukları özlemi anlattı. Duygulu anların yaşandığı ziyarette, anneler çocuklarına kavuşmak istediklerini belirtti. Soylu, "O kadar büyük ve kuvvetli bir iş yapıyorsunuz ki; Allah sizden razı olsun. Kulp'tan geliyoruz. Orada da yüreği yanan anneler vardı. Onlarla birlikteydik. Cumhurbaşkanımızın size selamı var. Yüreğimiz burada. Size minnettarız." dedi. Annelerin, "Buradan ayrılmayacağız, çocuklarımızı istiyoruz." sözü üzerine Soylu, "Bütün milletimiz sizlerle beraber. Siz sadece kendi çocuklarınızın değil, bütün çocukların annesi oldunuz. Söyledikleriniz bütün Türkiye'yi titretti. Türkiye sizinle tek yürek." diye konuştu.

Soylu'nun bir kız çocuğunun dün annesine kavuştuğunu belirtmesi üzerine, eylem yapan anneler, "Darısı tüm gençlerin başına" diyerek alkışladı, "yaşasın Türkiye" sloganları attı. - "Demiri eritecek yürekleri var" "Sayın Cumhurbaşkanımızın hem selamlarını getirdim hem de bütün Türkiye ve dünyaya ortaya koyduğunuz haykırışa olan desteklerini getirdim." diyen Soylu, oturma eylemi yapan annelerin sadece kendi çocukları için burada olmadıklarını vurguladı. Soylu, "Bu anneler bundan sonraki tüm çocuklar için, ülke çocukları için buradalar. Demiri eritecek yürekleri var." ifadelerini kullandı. Tüm ülkenin oturma eylemi yapan anneleri desteklediğine işaret eden Soylu, şöyle konuştu: "Bu yaptıkları mesele çok kıymetlidir. Terörle mücadele eden kardeşlerinizden birisi olarak bunu söylüyorum. O kadar kıymetlidir ki; bu on yıllar sonra çok daha iyi anlaşılacak. Bu, bir siyasi partinin terör örgütüne kendisini kullandırtmasının sonunu oluşturacak hem hayırlı hem de güçlü bir adımdır. Bu, annelerin evlatlarını da terör örgütünün elinden kurtarabilecek en önemli adım. Tüm Türkiye, hepimiz onları destekliyoruz. Üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz."

- "Bu anneler bir haykırış ortaya koyuyor" Soylu, dün bu annelerin evlatları gibi, bir kız çocuğunu annesiyle buluşturmanın ve kucaklaştırmanın onurunu yaşadıklarını dile getirerek, "O kucaklaşma, bir baba olarak söylüyorum; yüreği, gönlü olan insanı başka bir noktaya taşır." diye konuştu. Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 7 vatandaş için düzenlenen törene katıldığını aktaran Soylu, "O cenazede yaşadıklarımız, bu annelerin yaşadıkları acıyı Allah izin verecek,millet de destekliyor, devletimizin de gücüyle bu topraklarda bitireceğiz. Sadece bu topraklarda bitmeyecek, Allah'ın izniyle etrafımızdaki coğrafyada da uluslararası terör destekçilerine annelerin yüreğiyle büyük bir ders vereceğiz. Bir sorumluluğumuz vardı, gelip burada bu insanlara millet adına destek vermek. Onu yerine getirdik. Milletimiz de bilsin ki; burada bu anneler bir haykırış ortaya koyuyor. İnşallah çok güçlü bir sonuç alacağız." şeklinde konuştu. Gazetecilerin, ailelerin, çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP teşkilatlarının rolünün olduğunu belirtmesine yönelik sorusu üzerine Bakan Soylu, şunları kaydetti: