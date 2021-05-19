Bakan Soylu'dan Özışık kardeşlere suç duyurusu

Soylu'nun avukatının sunduğu dilekçede "Videonun içeriğinden müvekkilimin bu görüşmenin gerçekleştirildiğinden, görüşmede geçen olaylardan bilgisinin olmadığı çok net bir şekilde anlaşılmaktadır" denildi ve şu ifadelere yer verildi:

Dilekçede, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında daha önce suç duyurusunda bulunulduğu, firari Peker'in iş birliğinde olduğu kişilerin tespit edilmesinin istendiği hatırlatıldı. Dilekçede Peker'in Özışık ile olan videoları, lehine kamuoyu oluşturmak ve Soylu'nun "sözde aracı gönderdiği" iddialarını ispatlama amacıyla yayınladığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile görüşen gazeteci Hadi Özışık ve kardeşi Süleyman Özışık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bakan Soylu, Özışık kardeşler hakkında "hakaret," "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" etmek suçlarını yöneltti.

"Müvekkilimin video içeriğinde kendisiyle görüşmeye geldiği iddia olunan Süleyman Özışık ile 20 Haziran 2020'den bu yana görüşmesi olmamıştır. Hadi Özışık'tan da bu yönde bir talepte bulunmamıştır. Ancak buna rağmen videoda Hadi Özışık'ın müvekkilimin ismini, tanışıklığını kullandığı, video içeriğiyle ilgili yönlendirmeler yaptığı görülmektedir."

Dilekçede Hadi Özışık'ın videolar yayınladıktan sonra özür dilediği belirtilerek, "İş bu dilekçenin hazırlanması sırasında şüpheli Hadi Özışık müvekkilimin bilgisinin olmadığını, müvekkilimin isminin kullanıldığını kabul eden bir özür beyanı yayımlamıştır. Ancak bu özür beyanı şüpheli hakkında iddia ettiğimiz suçtan kurtulması için yeterli bir sebep değildir" ifadesine yer verildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, şüpheliler hakkında gerçeğe aykırı iddialarda yer alan hakaret ve iftiralarla ilgili soruşturma yapılarak delillerin toplanması ve ceza davası açılması talep edildi.

Ne olmuştu?

Yurtdışında firari durumda olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker Mayıs ayı başından bu yana yayınladığı videolarla Türkiye'de bazı siyasilere ve hükümet üyelerine yönelik suçlamalarda bulunuyor.