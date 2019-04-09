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Bakan Soylu’dan seçim açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 17:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, "Büyükçekmece’deki olay usulsüzlüktür.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, "Büyükçekmece’deki olay usulsüzlüktür. Bir suç var ortada ve seçime yönelik yolsuzluk yapılmış” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Büyükçekmece’de seçim öncesi bazı seçmenlerin ikamet kayıtlarının değiştirildiği iddialarına ilişkin, “Büyükçekmece’deki olay usulsüzlüktür. Bir suç var ortada ve seçime yönelik yolsuzluk yapılmış” dedi.
“Bu seçim hangi şekilde biterse bitsin tartışması sürekli devam edecektir” diyen Soylu, “Seçimin bu tartışmalardan yoksun bırakılabilmesi için Sayın Bahçeli’ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır” açıklamasında bulundu.

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