Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayımladığı yeni videodaki kendisine yönelik iddialara yanıt veren bir açıklama yaptı. Soylu, "müptezel operasyon elemanı" şeklinde seslendiği Peker'e "İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol" çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Soylu "Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa Aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım" dedi.

Soylu açıklamasında bakanlık dönemi boyunca organize suç örgütleri ile mücadele ettiğine dikkat çekerek "Beş yıla yakın İçişleri Bakanlığı dönemimde mesai arkadaşlarıma bu konuda hangi talimatları verdiğim, nasıl tavizsiz olduğum, yerel, bölgesel ve ulusal yüzlerce çetenin çökertilmesi sonucu ile açıktır" ifadesini kullandı. "Mafyaya hayat hakkı tanımadık" diyen Soylu, "Bedeli ne olursa olsun terörle uyuşturucu ile organize suç çeteleri ile ve tüm suç unsurları ile mücadelemiz kökünü kazıyana kadar devam edecektir" ifadelerine yer verdi.