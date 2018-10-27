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Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 23:39 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in Mersin'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu

MERSİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Soylu, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in Silifke ilçesindeki ailesini ziyaret ettikten sonra helikopterle il merkezine geldi.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki şehit Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in (23) ailesine taziye ziyaretinde bulunan Soylu, şehidin babası Hasan Türkel ile annesi Sebahat Türkel'e başsağlığı diledi.

Şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Soylu, taziyeye gelen diğer şehit aileleriyle de sohbet edip, "Sizin metanetiniz sayesinde bizler daha güçlü karar alabiliyoruz. Bu sabah Ağrı'daydım oradan Iğdır'a geçtim. Sınırları dolaştım. Çatışma olan yerlere gittim. Orada o kadar kuvvetliler ki sizin bu duruşunuzdan dolayı, Allah razı olsun." diye konuştu.

Bakan Soylu'ya ziyaretinde Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şerafettin Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik eşlik etti.

Nazımiye ilçesi kırsalında teröristlere yönelik operasyonda dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşullarından etkilenen birlikler, hava şartlarının kısmen düzelmesi sonrası helikopterle bölgeden tahliye edilmişti. Bu askerlerden hipotermi tanısıyla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel ile Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen, şehit olmuştu.

Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in Mersin'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu

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Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
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Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
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Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
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Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
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Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
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Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
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Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
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Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
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Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
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Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
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Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
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Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mersin şehit

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