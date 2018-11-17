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Bakan Soylu'dan şehit kaymakamın ailesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 12:43 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün kabri başında dua etti, ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki yıl önce Mardin'in Derik Kaymakamlığı'na PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün kabrini ziyaret etti.

Sapanca ilçesinde katıldığı AFAD İl Başkanları Toplantısı'nın ardından Arifiye ilçesindeki şehit Safitürk'ün kabrine giden Bakan Soylu, burada dua etti.

Bakan Soylu, daha sonra şehit Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün evine gitti. Soylu'yu şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar ile Asım Safitürk karşıladı.

Karşılamada Bakan Soylu'ya sarılan Asım Safitürk, "Hoş geldiniz, şeref verdiniz sayın bakanım." dedi.

Yaklaşık 25 dakika süren ziyaretin ardından Bakan Soylu, kentten ayrıldı.

Ziyarette, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit'in yanı sıra kurum müdürleri de yer aldı.

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