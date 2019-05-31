İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayramlarda her gün televizyonlarda kaç trafik kazasının olduğu, kaç kişinin hayatını kaybettiği feci kazaların görüntüleri hepimizi üzmektedir. Buradan tüm seyahate çıkacak sürücülerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen emniyet kemerlerinizi takın, sürat yapmayın, kurallara uyun. Şu cep telefonlarını, aracı sürerken kullanmayın. Aynı zamanda gittiğiniz yerler de dahil olmak üzere yayalara yol verin." dedi. Silivri Belediyesi Sergi ve Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Muhtarlar Toplantısı"na katılan Soylu, Suriyelilerin memleketlerine bayram ziyaretine gitmelerine yönelik eleştirilere değindi. Bakan Soylu, göçmenleri bayramda memleketlerine gönderme politikasını, kendilerinin oluşturduğuna dikkati çekerek, "Oralarda bazı yerlerde hayata müsaade var. Ama bazı yerlerde kesinlikle can güvenliği söz konusu değil. Bir de bunların geldiği bölgenin yüzde 65'i bizim misakı milli sınırlarımız içerisinde. Bizim ülkemiz için büyük bir şey ifade ediyor. Eğer orada hakikaten bir güvenli yer oluşmuşsa zaten memleketlerine dönerler. Bu politikamızın nedeni, 'gitsinler eğer orada güvenli bir hayat tarzı görüyorlarsa kalsınlar' yönünde. Kalanların çoğu da bu kapsamda gidenlerden zaten." dedi.

Türkiye'nin sosyal bir hukuk devleti olduğuna vurgu yapan Bakan Soylu, Suriyelilere hastanelerde öncelik, üniversitelere sınavsız giriş hakkı, TOKİ'den bedava konut verildiği gibi akla hayale sığmayacak sadece iç siyaset malzemesi oluşturmak için yalana yönelik dedikodular üretildiğini söyledi. Soylu,"Suriyeliler ile ilgili bu tip yardımlarda bulunuyor olsaydık, biz bunu rahat bir şekilde bütün vatandaşlarımızla paylaşırdık. Maalesef bu konuda oluşturulan dedikodu mekanizması bizim bütün dünyaya alnımızın akıyla yaptığımız misafirperverliği gölgelemeye yöneliktir. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. 'Gitsinler kendi memleketlerinde savaşsınlar.' Peki Suriye'de bugüne kadar ne kadar şehit verdiler biliyor muyuz? 1 milyon. 1 milyon şehit verdiler. Az bir rakam mı? Bu açıdan elbetteki oradaki mücadelede hala ciddi oranda devam etmekte." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, bu akşamdan itibaren uzun bir bayram tatilinin başlayacağına da dikkati çekerek, şunları kaydetti: