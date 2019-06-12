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Bakan Soylu’dan Temel Karamollaoğlu’nun pasaport iddiası ile ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2019 14:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Temel Karamollaoğlu’nun pasaport iddiasına ilişkin, “Bir yıl önce, 6 Temmuz 2018 tarihinde müracaat söz konusu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Temel Karamollaoğlu’nun pasaport iddiasına ilişkin, “Bir yıl önce, 6 Temmuz 2018 tarihinde müracaat söz konusu. 12 Temmuz 2018 tarihinde de Temel Karamollaoğlu pasaportunu alıyor” dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun isminin başına ’terör’ şerhi düşüldüğü ve pasaportunun yenilenmediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan açıklama geldi. Soylu, “Bir yıl önce, 6 Temmuz 2018 tarihinde müracaat söz konusu. 12 Temmuz 2018 tarihinde de Temel Karamollaoğlu pasaportunu alıyor. Bizim kayıtlarımızda ve nüfus idaresi kayıtlarında, sistemimizde böyle bir kaydımız söz konusu değil. Bir terör işi olması için terör hadisesi olması lazım. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bir kişinin dosyası olması lazım. Bir mahkemesi olması lazım. Belki şöyle bir şey olmuş olabilir, Sivas olaylarıyla ilgili geçmiş dönemlerde bir iş olmuşsa onun da pasaportla bir alakası yok ve terör olayıyla da bir alakası yok. Bizimle ilgili bir hali de söz konusu değil. Burada 6’sında müracaat etmiş, 12’sinde almış. 6 gün. O günler yoğundu. Bu diplomatik pasaport. Diplomatik pasaportun bir tarafı da Dışişleri Bakanlığı’dır. Dışişleri Bakanlığı diplomatik pasaportun verilesi hususunu onaylar. Biz diplomatik pasaportu kendi adımıza veremeyiz nüfus idaresi olarak. Ama eğer bir sakınca söz konusuysa biz bunu belirtiriz. Bu sakıncanın da hukuki olması lazım. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir yıl önce nasıl böyle bir durum meydana geldi. Ben bunu anlayabilmiş değilim. Sadece ben bunu bir seçim malzemesi olarak bir takım televizyonlar tarafından kullanıldığını düşünüyorum. Saçma bir şey olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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