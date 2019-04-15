Bakan Soylu'dan uyuşturucu operasyonu açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uluslararası sularda "muhteşem" bir uyuşturucu operasyonu yapıldığını belirterek, 4 aylık takip sonucu düzenlenen operasyonun ayrıntılarını Bakanlığın açıklayacağını bildirdi.

Soylu, uluslararası sularda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, "Uluslararası sularda muhteşem bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, narkotik dairesi ve İzmir emniyetini tebrik ediyorum. 4 aylık takibin ayrıntıları ve sonucunu Bakanlığımız açıklayacak." değerlendirmesini yaptı.

