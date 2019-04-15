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Bakan Soylu'dan uyuşturucu operasyonu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 10:05 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uluslararası sularda emniyet, jandarma, sahil güvenlik, İzmir emniyeti ve narkotik dairesinin katılımıyla 4 aylık takip sonucu "muhteşem" bir uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini bildirdi - Soylu, operasyonun ayrıntılarını Bakanlığın açıklayacağını kaydetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uluslararası sularda "muhteşem" bir uyuşturucu operasyonu yapıldığını belirterek, 4 aylık takip sonucu düzenlenen operasyonun ayrıntılarını Bakanlığın açıklayacağını bildirdi.

Soylu, uluslararası sularda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, "Uluslararası sularda muhteşem bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, narkotik dairesi ve İzmir emniyetini tebrik ediyorum. 4 aylık takibin ayrıntıları ve sonucunu Bakanlığımız açıklayacak." değerlendirmesini yaptı.

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