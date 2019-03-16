Bakan Soylu’dan Yeni Zelanda açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yeni Zelanda’da camide ibadet eden insanları, 49 kişiyi, bir terörist şehit etti. Ama bildiğimiz sefil terörist profilinde değil. Dikkat edin yaptığı işi kameraya alacak kadar sadist, ama bir o kadar da profesyonel, yüksek bir operasyon eğitimi gerektiren bir eylemi gerçekleştiren bir terörist profili var." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Eskişehir’de bir otelde şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi. Düzenlenen programda bir açıklama yapan Bakan Soylu, Yeni Zelanda’da Müslümanlara yönelik yapılan saldırıyı hiçbir vicdanın kabul etmeyeceğini ifade etti. Bakan Soylu, "Bakınız 35-40 yıl öncesine kadar dünyadaki sıcak çatışma alanlarının sadece dörtte biri İslam ülkelerindeydi. Ancak maalesef git gide artar bir ivme ile bugün yeryüzünde savaş, iç savaş, askeri darbe, mezhep savaşı veya işgal niteliğindeki neredeyse bütün sıcak çatışmalar İslam coğrafyasındadır. Dünya nüfusunun yüzde 22’sini oluşturan Müslümanların sıcak savaşla ilgili nasibi yüzde 100’e ulaşmıştır. Bunu İslamofobi üzerinden yönetiyorlar." diye konuştu.