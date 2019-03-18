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Bakan Soylu’nun 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 09:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı mesajda, “Denizi kaplayan demir yığınları, ayaklarında doğru dürüst postalları bile olmayan; erzağı, iaşesi, mermisi, silahı kıt ama imanı güçlü, vicdanı geniş, merhameti bol bir avuç insan karşısında eriyip gitmiştir” dedi.
Bakan Soylu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl Dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı. Soylu mesajında, “Etkileri hem yaşandığı savaş meydanlarının hem de yaşandığı yüzyılın dışına taşan ve kendinden sonra gelenlere sadece bir vatan değil ’Çanakkale Ruhu’nu miras bırakan bir zaferin 104. yıl dönümünün idraki içindeyiz. Çanakkale Zaferi’ni değerli kılan, sadece Seyit Onbaşı’nın; Mehmet Çavuş’un, Nusret Mayın Gemisi’nin ve daha ismini sayamadığımız binlerce kahramanımızın gösterdikleri cesaret ve maharet değildir. Çanakkale Savaşı’nı asıl değerli kılan, dünyada zulmün, kaba kuvvetin merhamet ve iman karşısında her zaman yenileceğinin dünyaya haykırılmış olmasıdır” ifadelerine yer verdi.

“Savaş kazanmak, silah ve mühimmat işi değil, maneviyat işi”
Çanakkale Boğazı’nın demir yığınları kapladığını hatırlatan Soylu, “Ege tarafında kara bulutlar gibi denizi kaplayan demir yığınları, ayaklarında doğru dürüst postalları bile olmayan; erzağı, iaşesi, mermisi, silahı kıt ama imanı güçlü, vicdanı geniş, merhameti bol bir avuç insan karşısında eriyip gitmiştir. Ezineli Yahya Çavuş, askerlerine verdiği emirde ‘Arkadaşlar, düşman çok, mermi az. Mümkünse bir mermi ile birden fazla düşman öldürün. Allah bizimle beraberdir’ derken, Çanakkale Savaşı’nın bu anlamda kısa bir tarifini de yapmıştır” dedi.

“15 Temmuz Çanakkale ruhu eseridir”
Mermilerin havada çarpıştığı, dünyanın muharebe yoğunluğu en fazla olan savaşlarından birisinin Çanakkale Savaşı olduğunun belirtildiği açıklamada, “Çanakkale Şehitliği’nde bulunan 15-16 yaşındaki gençlerden, askeriyle omuz omuza şehit düşen subaylara; okuduğu okulu bırakıp gelip Kanlı Sırt’ta şehit düşen tıp öğrencilerinden, Anadolu’nun her şehrinden ve Şam’dan, Halep’ten, Hama’dan, İdlib’den, Deyrezzor’dan, Lazkiye’den bu toprakların savunması için gelen aslanlar, esasen bizim kim olduğumuzu, bu coğrafyanın çocuklarının gerçek kimliğini dünyaya hal diliyle ifade etmişlerdir. Biz Çanakkale’den sadece bir zaferle dönmedik. Bugün terörle mücadelemizdeki sarsılmaz cesaretimiz ve kararlılığımız; göçü yönetirken kullandığımız merhamet ve vicdanımız; 15 Temmuz gecesi bizi meydanlara indiren vatan aşkımız, 104 yıl önceden bize miras kalan Çanakkale Ruhu’nun eseridir. Bugün hangi mücadeleyi veriyorsak aynı ruhtan ilham almaktayız, yarın da bu ülke için ne yapacaksak, yine aynı ruhtan ilham alacağız” ifadelerini kullanıldı.

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