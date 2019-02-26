Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 7 teröristin yakalandığını açıkladı. Okmeydanı'ndaki o operasyon DHA kamerasına yansıdı. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan toplam 7 teröristi sığınakta ele geçirdi" dedi. Soylu'nun bahsettiği operasyon Şişli, Okmeydanı Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 02.30 sıralarında özel harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın yaptı. KIRILAMAYAN KAPILAR OKSİJEN TÜPÜ İLE KESİLDİ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir çok kez operasyon düzenlenen İdil Kültür Merkezi'nde polisin en çok zorlandığı yer giriş kapıları olmuştu. Polis bu kez İdil Kültür Merkezi'ne hazırlıklı gitti. İçerisinde oksijen tüpleri olan bir minibüs de ekibin içinde yer aldı. Polis açılmayan kapıları oksijen tüpüyle keserek içeri girdi. SOKAKTA KUŞ UÇURTULMADI Operasyon sırasında özel harekat ve terörle mücadele ekipleri İdil Kültür Merkezi'nin bulunduğu Mektep Sokak'ta adeta kuş uçurtmadı. Zırhlı araçlar da bölgede devriye görevi yaptı. Operasyonda gözaltına alınanlar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

