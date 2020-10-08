HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu’nun açıklamasının ardından dev operasyon başladı

Bakan Soylu’nun açıklamasının ardından dev operasyon başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 09:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uyuşturucu riski en yüksek iller arasında açıkladığı Gaziantep’te aralarında özel harekat polislerinin de yer aldığı 670 personelin katılımı ile helikopter, drone ve dedektör köpeklerinin desteğiyle dev narko-asayiş operasyonu düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uyuşturucu riski en yüksek iller arasında açıkladığı Gaziantep’te aralarında özel harekat polislerinin de yer aldığı 670 personelin katılımı ile helikopter, drone ve dedektör köpeklerinin desteğiyle dev narko-asayiş operasyonu düzenlendi. Operasyonun düzenlendiği bir mahallede çocuklar o anları film izler gibi izledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde yapılan analizlerde uyuşturucu riski en yüksek iller arasında İzmir, İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana ile birlikte Gaziantep’in de yer aldığını açıklamıştı. Soylu’nun açıklamasının ardından Gaziantep’te 670 polis, helikopter, drone, dedektör köpekler ve zırhlı araçlarla dev narko-asayiş operasyonu start aldı. Bey, Eyüpoğlu ve Yukarıbayır mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonlar 24 saat sürerken, cadde ve sokakların köşe başları polisler tarafından tutuldu. Operasyonun gerçekleştirdiği mahalleye giriş çıkışlar kontrol altına alınırken, belirlenen adreslerde ise geniş çaplı arama yapıldı. Havadan helikopter ve drone ile her saniyesi anbean takip edilen operasyonda 19 kişi gözaltına alınırken 3 kilo uyuşturucu madde ele geçildi.

670 polisle 28 adrese eş zamanlı operasyon
Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’in de katıldığı operasyonda toplam 670 polis ile 28 ikamet, 62 umuma açık iş yeri, 280 araç ve bin 762 şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 1 kilo 395 gram esrar, 1 kilo 95 gram eroin, 526 gram metamfetamin (ateş-buz), 165 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 adet hassas terazi, 4 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 19 şüpheli ise gözaltına alındı.

Çocuklar film izler gibi izledi
Sabahın erken saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden operasyonlarda sokaktaki genç ve çocuklar da kimlik kontrolünden geçirildi. Polisleri görünce evlerinden çıkmayan çocuklar ise olanları film izler gibi izledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Çocuklarının gözü önünde eşine ısıtılmış bıçakla işkence yaptıÇocuklarının gözü önünde eşine ısıtılmış bıçakla işkence yaptı
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
1/
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Salladık ama yıkamadık...
Salladık ama yıkamadık...
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Peş peşe yapılan uyarıların ardından bugün İstanbul
Peş peşe yapılan uyarıların ardından bugün İstanbul
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Diğer Haberler
Filyasyon ekibindeki müdür koronavirüse yakalandı! 21 günde 17 kilo verdi
Filyasyon ekibindeki müdür koronavirüse yakalandı!
Alo Fetva Hattı'na gelen koronavirüs soruları şaşırtıyor: Kolonya ve dezenfektandaki alkol haram mı?
Alo Fetva Hattı'na gelen koronavirüs soruları şaşırtıyor
Sancaktepe'de vahşet! Cani kocadan eşine ısıtılmış bıçakla işkence
Çocuklarının gözü önünde eşine ısıtılmış bıçakla işkence yaptı
20 yıldır gazetelerdeki 'Erdoğan' haberlerinin kupürlerini biriktiriyor
20 yıldır 'Erdoğan' haberlerini biriktiriyor
Samsun'da pitbull dehşeti! 11 yaşındaki küçük kız ölümden döndü
Samsun'da pitbull dehşeti! 11 yaşındaki küçük kız ölümden döndü
İzmir Karşıyaka'da kadın cinayeti! Boşanma davasına saatler kala öldürüldü
Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.