Bakan Soylu’nun açıklamasının ardından dev operasyon başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uyuşturucu riski en yüksek iller arasında açıkladığı Gaziantep’te aralarında özel harekat polislerinin de yer aldığı 670 personelin katılımı ile helikopter, drone ve dedektör köpeklerinin desteğiyle dev narko-asayiş operasyonu düzenlendi. Operasyonun düzenlendiği bir mahallede çocuklar o anları film izler gibi izledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde yapılan analizlerde uyuşturucu riski en yüksek iller arasında İzmir, İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana ile birlikte Gaziantep’in de yer aldığını açıklamıştı. Soylu’nun açıklamasının ardından Gaziantep’te 670 polis, helikopter, drone, dedektör köpekler ve zırhlı araçlarla dev narko-asayiş operasyonu start aldı. Bey, Eyüpoğlu ve Yukarıbayır mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonlar 24 saat sürerken, cadde ve sokakların köşe başları polisler tarafından tutuldu. Operasyonun gerçekleştirdiği mahalleye giriş çıkışlar kontrol altına alınırken, belirlenen adreslerde ise geniş çaplı arama yapıldı. Havadan helikopter ve drone ile her saniyesi anbean takip edilen operasyonda 19 kişi gözaltına alınırken 3 kilo uyuşturucu madde ele geçildi.