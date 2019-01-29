Bakan Soylu'nun kabulü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eğitmen ve öğrencilerden oluşan 63 kişilik ''Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu'' üyelerini kabul etti.

Bakanlık sosyal tesislerinde gerçekleştirilen kabulde, grup üyeleriyle tek tek ilgilenen Soylu, topluluğun yaptığı sanatsal faaliyetlerden etkilendiğini söyledi.

Hakkari Merkez Cumhuriyet Lisesi 11. sınıf öğrencisi Melisa Taş'ın seslendirdiği türküyü dinleyen Soylu, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Mardin'deydim. Oradaki gençlik merkezlerini ziyaret ettik. Hakikaten pırıl pırıl yüzlerce gencimiz bu gençlik merkezlerimizden o kadar çok yararlanıyorlar ki ders çalışan, sporla ilgilenen, okumalar yapan, gitar çalan, satranç oynayan, her birinin kedine ait arkadaşlarıyla kurduğu çok güzel bir atmosfer var. Yine aynısını Ağrı'da gördüm. Ağrı'da 50 bin'e yakın gencimiz kodlama eğitimi almış."

Her bir annenin, babanın evlatları için "bahtları açık olsun" şeklinde rüyası ve duası olduğunu aktaran Soylu, topluluğun Ankara'da da bir program yapması için gerekli desteği vereceklerini belirtti.