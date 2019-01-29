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Bakan Soylu'nun konvoyunda kaza (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 03:50 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri Müdürlerine 'Bakan Soylu'nun koruma ekibi kaza yaptı' başlıklı haberimizi, kaza yapan cipte vatandaşların olduğunun belirlenmesi üzerine, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden veriyoruz..

Bakan Soylu'nun konvoyunda kaza (2) - Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine
'Bakan Soylu'nun koruma ekibi kaza yaptı' başlıklı haberimizi, kaza yapan cipte vatandaşların olduğunun belirlenmesi üzerine, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden veriyoruz..

YENİDEN
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Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun Antalya'nın Serik ilçesinde katıldığı toplantıya giden vatandaşların içinde bulunduğu cip, Belek turizm merkezinde kontrolünden çıkıp, takla attı. Kazayı yara almadan atlatan 4 kişi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Antalya- Serik D- 400 yolunun Kadriye kavşağında meydana geldi. Belek turizm merkezindeki Narkotik Suçlarla Mücadele ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya gelen İçişleri Bakanı Soylu'nun konvoyunda yer alan 07 MGL 61 plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Yol kenarında yan duran cipteki 4 kişi, konvoyda bulunan itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazadan yara almadan kurtulan kişiler, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Araç ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Bakan Soylu'nun konvoyunda kaza (2) - Yeniden

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