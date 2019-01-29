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BAKAN SOYLU'NUN KORUMA EKİBİ KAZA YAPTI-(EK)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 03:54 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun koruma ekibinin bulunduğu cip, Ankara'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun koruma ekibinin bulunduğu cip, Ankara'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı. Kazayı yara almadan atlatan koruma ekibindeki 4 polis memuru, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Antalya- Serik D-400 karayolunun Kadriye Kavşağı'nda meydana geldi. Belek turizm merkezindeki Narkotik Suçlarla Mücadele ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu takip eden koruma ekibinin bulunduğu 07 MGL 61 plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Yol kenarında yan duran cipteki 4 polis memuru, konvoyda bulunan itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan koruma ekibi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Araç ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

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