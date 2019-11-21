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Bakan Soylu’nun tepki gösterdiği dizinin oyuncuları, olay çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 12:12 | Son Güncelleme

ADANA’da çekilen mafya konulu bir internet dizisinin oyuncuları Cengizhan Y.

Rüşan Anıl ATAR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da çekilen mafya konulu bir internet dizisinin oyuncuları Cengizhan Y. ile B.A., restoranda 'selamlaşma' yüzünden çıkan kavgada, ciğer şişiyle kovaladıkları 2 kişiyi darbetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce yaptığı bir açıklamada, şüphelilerin rol aldığı diziye tepki göstermişti.

Olay, pazar günü sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi’nde meydana geldi. H.A. (54) ile A.H. (54) restoranda yemek yerken, mafya konulu, internet üzerinden yayınlanan bir dizinin oyuncuları Cengizhan Y. ile B.A. geldi. Bir süre sonra iki grup arasında selamlaşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cengizhan Y. ile B.A., ellerine geçirdikleri ciğer şişleriyle H.A. ile A.H.'yi kovaladı. İkili, bir iş yerine sığınan H.A. ile A.H.’yi yakalayıp dövdü. Şüpheliler, H.A.’nın elinde bulunan ruhsatlı tabancayı da alarak kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN YAKALANDILAR

Darp sonucu yaralanan H.A. ile A.H. kendi imkanlarıyla Adana Şehir Hastanesi’ne gitti. Hastanede yaralıların ifadesine başvurduktan sonra olay yerine giden polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kimlikleri tespit edilen iki şüpheli, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. H.A.'ya ait silah da şüphelilerden Cengizhan Y.'nin üzerinde bulundu.

BAKAN SOYLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 şüphelinin rol aldığı Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana'da dizisiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Lanet bir dizi var ‘Çukur’ diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de ‘Adana Sıfır Bir’ diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum ‘Üniversite hocaları ne işe yarıyor?’ diye. ‘Bu işle ilgili kültür adamları ne yapıyorlar?’ diye. Özellikle bu dizilerle alakalı ne ortaya koyuyorlar? Bizim çocuklara öğretmemiz gereken bambaşka bir şeyken çocuklarımızı birileri zehirliyor. Buna maalesef bakıyoruz."

KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Cengizhan Y. ile B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi'ne getirildikleri sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmak istedi. 'Yağma', 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Cengizhan Y. tutuklandı, B.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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