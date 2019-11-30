Bakan Soylu’nun uyuşturucuyu bitireceğini söylediği kentte dev operasyonlar sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 6 ay içerisinde uyuşturucunun bitirileceğini söylediği Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik 3. büyük operasyon yapıldı. Helikopter, drone destekli operasyonlarda 56 kişi gözaltına alınırken yaklaşık yaklaşık 6.5 kilo uyuşturucuya el konuldu. Gaziantep’te bir hafta önce Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına araç hibe törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamada, kentin en büyük sorunlarından birinin uyuşturucu olduğunu belirterek, "Gaziantep’te bir iki mesele var. Valimiz, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız burada. Birine başladık. Şurada 6 ay. 6 aydan sonra Gaziantep’teki uyuşturucu meselesini kimse ağzına almayacak. Bu kadar açık söylüyorum. Usullerini de biliyor arkadaşlar. Adalet Bakanımız duymasın. Bir usulümüz var" diye konuşmuştu. Bakan Soylu’nun açıklamasının ardından kentteki uyuşturucu operasyonlarına hız verilirken, uyuşturucu tacirlerine yönelik son operasyon Hoşgör, Cumhuriyet, Turan Emeksiz, Gümüştekin ve Yukarıbayır mahallelerine yapıldı. Yaklaşık 960 polisin katıldığı operasyonlar helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de desteği ile 24 saat esaslı 3 gün boyunca devam etti. 5 mahalleyi abluka altına alan polis ekipleri sokak ve köşe başlarını da tutarak, mahalleye giriş çıkışlarda kimlik kontrolü yaptı. Operasyon bölgesinde arama yapan ekipler, operasyon çevresinde ise araç ve kimlik kontrolleri de gerçekleştirdi.

56 kişi gözaltı

Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 54 ikamet, 157 umuma açık yer, 2 bin 330 araç ve 9 bin 300 şahıs üzerinde arama yapılırken, 5 Kilo 300 gram esrar, 450 gram eroin, 550 gram metamfetamin (ateş-buz), 230 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 380 adet captagon hap, 260 adet extacy hap, 5 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Ayrıca baskınlarda uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından 56 kişi gözaltına alındı

İlk operasyon 5 Kasım’da başladı

Uyuşturucuya karşı büyük bir savaşın açıldığı Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilk büyük operasyonu 5 Kasım 2019’da gerçekleştirdi. Hacıbaba Mahallesi ve çevresindeki mahallere yönelik yaklaşık 850 polisle gerçekleştirilen ilk dev operasyonda 53 kişi gözaltına alınırken, 55 ikamet, 117 umuma açık yer, 4 bin 318 araç ve 13 bin 282 şahıs üzerinde arama yapılmış, aramalarda ise 3 kilo 200 gram eroin, 2 kilo esrar, 1 kilo 100 gram metamfetamin(ateş-buz), 500 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 300 adet captagon hap, 250 adet extacy hap, 5 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 10 adet kumar makinesi ele geçirilmişti.

İkinci operasyon 1720 polisle yapıldı

19 Kasım’da yapılan ve toplam 1720 polisin görev aldığı ikinci operasyon ise Vatan, Akdere, Beybahce ve Fırat mahallelerindeki uyuşturucu tacirlerine yönelik yapıldı. 3 gün süren operasyon esnasında toplam 61 kişi gözaltına alınırken, 68 ikamet 265 umuma açık yer, 3 bin 320 araç ve 17 bin 890 şahıs üzerinde arama yapılmış bu aramalarda; 2 kilo 400 gram eroin, 2 kilo 500 gram esrar, 450 gram metamfetamin, 350 gram bonzai, 270 extacy hap, 340 captagon hap, 7 adet hassas terazi, 8 adet tabanca, 4 adet pompalı tüfek ele geçirilmişti.

Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Kentte art arda yapılan 3 operasyonla yaklaşık 19 kilo esrar, eroin, ateş buz, bonzai gibi uyuşturucu maddeleri ele geçirilirken, toplamda 1800 adet extacy ve bonzai gibi uyuşturucu haplarından bulundu. Bölgedeki uyuşturucu sevkiyatına büyük sekteye uğratan ekipler, uyuşturucu ticaretine de darbe vurdu.

Kentteki uyuşturucu yönelik operasyonların önümüzdeki ay da artarak sürmesi bekleniyor.



