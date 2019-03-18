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Bakan Soylu’ya hakaret eden şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 15:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Üsküdar’daki konuşması sırasında hakaret ettiği iddia edilen 2 şüpheli, “kamu görevlisine hakaret” suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 17 Mart 2019 tarihinde Üsküdar Ünalan Mahallesinde AK Parti seçim irtibat bürosu önünde vatandaşlara hitap ettiği sırada 2 kişi ’şerefsizler’ diyerek bağırmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Üsküdar’daki konuşması sırasında hakaret ettiği iddia edilen 2 şüpheli, “kamu görevlisine hakaret” suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 17 Mart 2019 tarihinde Üsküdar Ünalan Mahallesinde AK Parti seçim irtibat bürosu önünde vatandaşlara hitap ettiği sırada 2 kişi ’şerefsizler’ diyerek bağırmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Saadet Partisi üyesi şüpheliler Yıldıray Ç. ve Rıdvan Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından “kamu görevlisine hakaret” suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi, sorguları tamamlanan 2 şüpheli hakkında haftada bir gün en yakın karakola giderek imza atmak şartıyla adli kontrol kararı verdi. Şüpheliler, serbest bırakıldı.

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