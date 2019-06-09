HABER

Bakan Soylu'ya havalimanında 'Akıllı ol' diye seslenen kişiye suç duyurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 13:46 | Son Güncelleme

TRABZON Valiliği'nce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, havalimanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan "Akıllı ol" diye seslenen Mehmet Ali Sivaz hakkında, suç duyurusunda bulunuldu.  Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü memleketi Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Trabzon Havalimanı VIP çıkışında, 'millet ittifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan Mehmet Ali Sivaz, "Akıllı ol" diye seslendi.

Bakan Soylu'ya havalimanında 'Akıllı ol' diye seslenen kişiye suç duyurusu

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON Valiliği'nce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, havalimanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan "Akıllı ol" diye seslenen Mehmet Ali Sivaz hakkında, suç duyurusunda bulunuldu.
Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü memleketi Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Trabzon Havalimanı VIP çıkışında, 'millet ittifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan Mehmet Ali Sivaz, "Akıllı ol" diye seslendi. Kalabalıkta yer alanlar, elleriyle Sivaz'ın ağzını kapamaya çalışırken, Bakan Soylu da 'Trabzon'un yiğit, yağız delikanlı evladı; Fatih'in torunu, Soylu Süleyman' sloganlarıyla makam aracına binerek, havalimanından ayrıldı. Soylu, yaşananları bayramlaşma töreninde kınayarak, "Yanlış buluyorum, ayıplıyorum. Ben bu şehrin evladıyım. İstediğim zaman gelip, istediğim zaman gidebilme hakkına sahibim. Kimsenin beni engelleyebilme hakkı yoktur" dedi.
Mehmet Ali Sivaz'ın, Bakan Soylu'ya "Akıllı ol" diye seslendiği anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, kalabalıkta yer alan bazı partililerin, Sivaz'ın ağzını elleriyle kapatmaya çalıştığı görüldü.
VALİLİKTEN SUÇ DUYURUSU
Trabzon Valiliği'nce konuya ilişkin yazılı açıklama yapılarak, Mehmet Ali Sivaz hakkında, 'tehdit' suçlamasıyla hukuki süreç başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun 04.06.2019 tarihinde Ramazan Bayramı ziyareti için geldiği Trabzon'da, havalimanı VIP binasından çıkış yaptığı esnada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun gelmesini bekleyen topluluk içerisinde bulunan bir şahsın, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu hedef alarak 'Akıllı ol' diyerek provokasyonda bulunduğunun tespit edilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Güzide Uzun'un bazı basın yayın organlarında yer alan provokasyonu Soylu'nun yaptığı, 'Soylu'ya, akıllı ol, diyen kişiyi tanımıyoruz' şeklindeki ifadeleri üzerine cumhuriyet başsavcılığımız talimatıyla yapılan güvenlik araştırması ve çalışması neticesinde, söz konusu şahsın CHP il yönetimi, il başkanı ve milletvekilleri ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerdeki CHP belediye başkan adayları ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiştir. Bahsi geçen şahsın, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'na yönelik olarak kullanmış olduğu 'Akıllı ol' şeklindeki tehdit içeren sözlerinden dolayı hakkında hukuki bir süreç başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine saygıyla sunulur."
'KÖTÜ SÖZLERE BİR CEVABINIZ OLSUN ANLAMINDA BİR SÖZ KULLANDIM'
Öte yandan Mehmet Ali Sivaz, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Sivaz, paylaşımında şunları kaydetti:
'Bir Trabzonlu olarak Trabzonlulara yapılan ırkçı ve ayrıştırıcı söylemlere kayıtsız kaldığına inandığım bakana gayri ihtiyari 'Akıllı ol' Trabzon'a söylenen bu kötü sözlere bir cevabınız olsun anlamında bir söz kullandım. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizleri dışlayan ve hedef haline getiren Yunan, Pontus söylemlerini, bizim içimizden birinin görmezlikten gelmesini kabul edemediğim için bakanı gördüğümde böyle bir sözlü tepkide bulundum. Bu konuşulanlardan rahatsız olan halktan biri olarak bu cümleyi kullanmamın, böyle bir temennide bulunmamın nasıl bir suç teşkil ettiğini anlayabilmiş değilim. Hakkımda kötü niyetli asılsız haber yapan kişi ve kurumlara karşı yasal haklarımı kullanacağımı bilinmesini istiyorum.'

FOTOĞRAFLI

Bakan Soylu'ya havalimanında 'Akıllı ol' diye seslenen kişiye suç duyurusuBakan Soylu'ya havalimanında 'Akıllı ol' diye seslenen kişiye suç duyurusuBakan Soylu'ya havalimanında 'Akıllı ol' diye seslenen kişiye suç duyurusuBakan Soylu'ya havalimanında 'Akıllı ol' diye seslenen kişiye suç duyurusu

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
Kavga ettiği 5 kişinin üzerine araba sürdüKavga ettiği 5 kişinin üzerine araba sürdü
Gaziantep’te kaza: 4 yaralıGaziantep’te kaza: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Kırklareli'nde hurdalıktan sızan gaz 2 kişiyi zehirledi

İstanbul'a böyle getirildiler! Karantinadalar

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.