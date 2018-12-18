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Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'na 'hakaret' suçundan 10 bin TL tazminat cezası (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 13:52 | Son Güncelleme

DURUŞMAYA AVUKATLAR KATILDI Ankara 21'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Nihal Cengiz katıldı.

DURUŞMAYA AVUKATLAR KATILDI
Ankara 21'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Nihal Cengiz katıldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Cengiz, Soylu'nun, 12 Aralık 2017'de katıldığı televizyon programında müvekkiliyle ilgi 'Man Adası belgeleri'ne ilişkin "Cumhurbaşkanı'mızı ve yakınlarının Man Adası'nda veya herhangi bir adada parasının olduğunu ispat etmezse şerefsizdir ve alçaktır", açıklamasının devamında "Edepsiz, çirkef, sahtekar, düzenbaz, yalancı, şerefsiz, alçak" gibi sözleri sarf ederek, eleştiri sınırlarını aştığını; müvekkiline açıkça hakaret, iftira ve tehdit eylemlerini gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Avukat Cengiz, davanın kabulü ile sanığın 100 bin liralık manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesini talep etti.
Soylu'nun avukatı Kızılca ise daha önceki savunmaları tekrarladıklarını belirtip, davanın reddine karar verilmesini istedi.
Savunmaların ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Süleyman Soylu'yu, Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 bin TL'lik manevi tazminat cezası ödemeye mahkum etti.

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