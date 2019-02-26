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Bakan Süleyman Soylu: DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 11:18 | Son Güncelleme

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İstanbul DHA- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan toplam 7 teröristi sığınakta ele geçirdi.

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İstanbul DHA- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan toplam 7 teröristi sığınakta ele geçirdi. 1 kişi de aranmayan listesinden toplam 8 kişi." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da katıldığı bir programda yaptığı konuşmada İstanbul'da bu sabah düzenlenen operasyonda aralarında terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlusunun da olduğu toplam 8 kişinin yakalandığını açıkladı.
Soylu, "Bugün sabaha karşı İstanbul'da polisimiz,emniyetimiz ülkemiz için çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda çok önemli kişiler yakalandı. Terörle mücadelemiz hız kesmeden devam etmekte ve devam edecektir. Bu konuda gerek ülkemizin içinde gerek ülkemizin sınırlarında, ülkemizin huzurunu ülkemizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya yeltenen bütün unsurlarla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Bütün terör örgütleri PKK, PYD, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ… Aralıksız milletimizin bize verdiği bu emanete halel getirmeden, kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sadece liderliğinde değil aynı zamanda koordinasyonunda aynı zamanda talimatlarıyla bunları gerçekleştiriyoruz" dedi.

"1 KİŞİ DE ARANMAYAN LİSTESİNDEN TOPLAM 8 KİŞİ"
Soylu, "Biliyorsunuz milletimize musallat olan bir terör örgütü var. DHKP-C diye. Uzun zamanlardan beri bu DHKP-C terör örgütünün kırsal yapılanmasını Türkiye'de tamamen çökerttik. Yani kırsal yapılanmalarında bir tek kişi kalmış değil. Özellikle Tunceli çevresinde yaptığımız operasyonlarla uzun yıllardan beri orada, Tunceli'deki vatandaşlarımıza korku salan orada huzursuzluk ortaya koymaya çalışanları bitirmiştik. İstanbul'da da önemli operasyonlar yapılmıştı. Şimdi İstanbul'da emniyetimiz hakikaten çok başarılı bir operasyona imza attı. Bu sabah saat 03.00'e karşı DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu dahil olmak üzere 1 yeşil listeden, 2 gri listeden, terörle arananlar listesinden toplam 7 aranan teröristi bir sığınakta ele geçirdiler. 1 kişi de aranmayan listesinden toplam 8 kişi. Biraz sonra İstanbul Valimiz, İstanbul Emniyet müdürümüz, bütün arkadaşlarımız uzun zamandan beri iyi bir koordinasyonla yürüttükleri ve sonucunu hep beraber beklediğimiz bu operasyonu başarıyla gerçekleştirdiler. Huzurunuzda tüm emniyet teşkilatımızı özellikle terör ve istihbarat birimlerimizi tekrar tebrik istiyorum" dedi.

(FOTOĞRAF)

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