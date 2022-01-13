Bakan Süleyman Soylu'nun sözlerine İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'teftiş' ile ilgili yaşanan tartışma devam ediyor. Son olarak konuyla ilgili dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayın programında açıklamada bulundu. Bakan Soylu'nun ifadelerine ise İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap verdi.

BAKAN SOYLU: BAZI GAZETECİLERE MAAŞ VERMEK SİZİ HAKLI ÇIKARMAZ

Bakan Soylu, dünkü canlı yayın programında İBB'ye yönelik başlatılan teftişle ilgili şunları ifade etti:

"İbb mesela, diyor ki 'Adli sicil kaydı istedik temiz.' Ben İçişleri Bakanıyım neyin temiz olduğunu biliyorum. Millete yalan söylemeyin. Elinizde çok sosyal medya trolü olması sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere her 15 bin lira maaş, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz. Kamu gücünü insanlar kendi ikballeri için kullanmazlar. Hukuka uymayan bir durum varsa müdahaleyle mükellefiz. İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok. Bizde bütün bilgi ve belgeler var."

MURAT ONGUN: İNŞALLAH BU KEZ İSPAT EDER"

Bakan Soylu'nun açıklamasında sosyal medyadan yanıt veren İBB Sözcüsü Murat Ongun "Bakan 'ciddi' iddialarda bulundu. İnşallah bu kez ispat eder" ifadelerini kullandı.

Ongun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İptal edilen 31 Mart 2019 seçimi için de Sn. Bakan iddialı konuşmuştu ve 'Tam da bu kadar ciddi iştir' demişti. Sonuçta 1 kişi bile ceza almadı. Sn. Bakan bu akşam da AHaber’de 'ciddi' iddialarda bulundu. İnşallah bu kez ispat eder. Videoyu izleyerek karar verebilirsiniz"

İptal edilen 31 Mart 2019 seçimi için de Sn. Bakan iddialı konuşmuştu ve “Tam da bu kadar ciddi iştir.” demişti. Sonuçta 1 kişi bile ceza almadı. Sn. Bakan bu akşam da AHaber’de “ciddi” iddialarda bulundu. İnşallah bu kez ispat eder. Videoyu izleyerek karar verebilirsiniz; pic.twitter.com/C40LJWA23x — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 12, 2022

Murat Ongun, bu açıklamasının ardından bir paylaşımda daha bulundu.

Yurt içinde 150’nin altında ama İBB’de “557 kaydı olan terörist var.”



Takdir Milletimizin pic.twitter.com/kpxvkdMzGm — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 12, 2022



