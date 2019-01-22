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Bakan Süleyman Soylu 'telefonunuza indirin' demişti! UYUMA uygulamasına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 11:13 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında hayata geçirilen 'UYUMA' uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Lütfen her anne-baba bunu mutlaka telefonlarına indirsin" açıklamasından sonra uygulamayı indiren ebeveyn sayısı artarken, cep telefonuna uygulamayı indiren kişi sayısı da 100 bini aştı.

Bakan Süleyman Soylu 'telefonunuza indirin' demişti! UYUMA uygulamasına yoğun ilgi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, geçtiğimiz günlerde, "Lütfen her anne-baba bunu mutlaka telefonlarına indirsin" dediği UYUMA uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Geçen yıl Eylül ayında başlayan uygulamayı, 20.01.2019 tarihi itibariyle toplam 103 bin 140 kişi cep telefonuna indirdi. Bu süre içinde UYUMA aplikasyonuna gelen ihbar sayısı ise 3 bin 588 oldu.

'UYUMA' İLE ZEHİR SATICILARINA RAHAT YOK

Yüzde 100 yerli imkanlarla oluşturulan akıllı telefon uygulaması ile vatandaşlar sokakta tanık oldukları uyuşturucu suçlarını artık güvenlik güçlerine anında bildirebiliyor. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunabiliyor.

Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletiliyor. İhbarcının kimliği gizli tutuluyor.

Android ve IOS'lar üzerinden herkesin akıllı telefonuna indirilebileceği uygulama, uyuşturucuyla mücadelede vatandaş desteğinin artırılması amacını taşıyor. (İHA)

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uyuşturucu "UYUMA" uygulaması cep telefonu Süleyman Soylu

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