Bakan Tekin'e soru sormak isteyen gazeteciler neye uğradığını şaşırdı: 'Basketbol' dedi, başka bir şey demedi

Okullarda yeni dönem başladı ancak birçok okulda veliler temizlik görevlisi olmamasından şikayetçi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı velilerin temizlik görevini kendileri üstlendiği dahi görüldü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu konuyla ilgili soru almamakta üstelemesi şaşırttı.

BAKAN: SADECE BASKETBOL SORUSU OLUR

Bakan Tekin bugün Basketbol Gelişim Merkezi'ndeydi. Tekin İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesinin kuruluşuna ilişkin işbirliği protokolü imza törenine katıldı.

Protokoldeki konuşmasının ardından kürsüden inen bakanın etrafında gazetecileri soru yöneltmek üzere toplandı. Ancak Bakan Tekin'in soruları yanıtlamak yerine 'basketbol' diyerek geçiştirmesi dikkat çekti.

SORU SORMAK İÇİN ÇABALADILAR

Tekin kalabalık gazeteci grubunun arasından soru almadan geçerken gazeteciler sorularını en azından yöneltebilmek için çabalamayı bırakmadı.