HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Tekin'e soru sormak isteyen gazeteciler neye uğradığını şaşırdı: 'Basketbol' dedi, başka bir şey demedi

Bakan Tekin'e soru sormak isteyen gazeteciler neye uğradığını şaşırdı: 'Basketbol' dedi, başka bir şey demedi

20.09.2024 15:41
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
120 bin TL'lik telefon için, geceden kuyruğa girdiler

120 bin TL'lik telefon için, geceden kuyruğa girdiler

Narin Güran kaybolmadan 3 gün önce ağabey Baran Güran'ın yaptığı paylaşım ortaya çıktı

Narin Güran kaybolmadan 3 gün önce ağabey Baran Güran'ın yaptığı paylaşım ortaya çıktı

Abiden tüyler ürperten sözler! Narin kaybolduktan 4 gün sonra çekildi! ‘Anne neredeyse ortaya çıkacak anne’

Abiden tüyler ürperten sözler! Narin kaybolduktan 4 gün sonra çekildi! ‘Anne neredeyse ortaya çıkacak anne’

İçerik devam ediyor
20.09.2024 15:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde okullarda temizlik sorunu olduğu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Şikayet yağan hijyen sorunu iddiası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soruldu. Ancak bakan defalarca yinelenen soruyu defalarca 'basketbol' diyerek yanıtsız bıraktı. Bakan Tekin'in soruyu geçiştirdiği anlar da yine sosyal medyada gündem oldu.

Okullarda yeni dönem başladı ancak birçok okulda veliler temizlik görevlisi olmamasından şikayetçi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı velilerin temizlik görevini kendileri üstlendiği dahi görüldü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu konuyla ilgili soru almamakta üstelemesi şaşırttı.

Ekran görüntüsü 2024-09-20 152516

BAKAN: SADECE BASKETBOL SORUSU OLUR

Bakan Tekin bugün Basketbol Gelişim Merkezi'ndeydi. Tekin İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesinin kuruluşuna ilişkin işbirliği protokolü imza törenine katıldı.

Ekran görüntüsü 2024-09-20 152524

Protokoldeki konuşmasının ardından kürsüden inen bakanın etrafında gazetecileri soru yöneltmek üzere toplandı. Ancak Bakan Tekin'in soruları yanıtlamak yerine 'basketbol' diyerek geçiştirmesi dikkat çekti.

Ekran görüntüsü 2024-09-20 152531

SORU SORMAK İÇİN ÇABALADILAR

Tekin kalabalık gazeteci grubunun arasından soru almadan geçerken gazeteciler sorularını en azından yöneltebilmek için çabalamayı bırakmadı.

Ekran görüntüsü 2024-09-20 152538

Ekran görüntüsü 2024-09-20 152558

Bakan Yerlikaya'dan beklenmedik tepki Bakan Yerlikaya'dan beklenmedik tepki
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Basketbol okul temizlik yusuf tekin
En Çok Okunan Haberler
ÖZEL | Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! 'Son günleri..'

ÖZEL | Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! 'Son günleri..'

Akaryakıta zam bekleniyor

Akaryakıta zam bekleniyor

Aynı müdür, yine skandal! Ortaokulda çirkin görüntüler

Aynı müdür, yine skandal! Ortaokulda çirkin görüntüler

Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı!

Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı!

Uyurken 550 bin TL dolandırdılar!

Uyurken 550 bin TL dolandırdılar!

Narin kaybolduktan 4 gün sonra çekildi! Abinin sözleri...

Narin kaybolduktan 4 gün sonra çekildi! Abinin sözleri...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.