Bakan Tunç canlı yayında duyurdu! Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı arttı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Bolu'daki otel yangını faciasında gözaltı sayısının arttığını ifade etti. Narin Güran davasıyla ilgili de konuşan Bakan Tunç, "Etkili bir soruşturma ve yargılama süreci gerçekleşmiş oldu. Yargılama süreci devam ediyor. İstinaf ve temyiz süreci var. 3 kişi kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı" dedi.

Bakan Tunç'un açıklamasından satır başları:

OTELDEKİ YANGIN FACİASI

21 Ocak'ta Kartalkaya'da yüreğimiz yandı. Büyük bir facia. 78 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımız yaralandı. Adli soruşturma önemli. Raporlar sonuçlanacak, detaylı bir şekilde ortaya konulacak. Adli sürecin ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla ortaya çıkarılacak. Sorumlular kimse yargı önüne çıkarılacak. Yangında şuan 12 gözaltı var, soruşturma kapsamlı sürüyor. Otel işletme sahibi, müdürü, çalışanlarının da aralarında bulunuyor. Süreç devam ediyor. Konu teknik bir konu. Şuanda elde edilen bir takım deliller var. Tüm kamera kayıtlarına, belgelere el konuldu, inceleniyor. Olay tüm detaylarıyla birlikte soruşturulmaya devam edecek. Vatandaşlarımızın böyle bir faciayla karşılaşmaması için alınması gereken önlemler var. AK Parti grubu da TBMM'de araştırma önergesi verdi. Bu acıları milletimize yaşatan kimin ihmali, kusuru varsa yargı önünde hesap vermeli ve gereken cezayı da almalı. Burada gerekli tedbirlerin alınması konusunda milletçe hassasiyet göstermesi lazım. Görevi, sıfatı ne olursa olsun yargı önünde hesap verecektir.

Alanında uzman bir bilirkişi heyeti söz konusu. Heyet hem olay mahallinde ilk incelemelerini yaptılar, itfaiye raporu henüz çıkmadı. Yaralı vatandaşlarımızdan ifade alınıyor. Önümüzdeki günlerde ön rapor çıkar. Sonra da kesin raporla ilgili çalışmalar olur. Kimler kusurluysa gereken davalar da açılacaktır.

NARİN GÜRAN DAVASI

Narin evladımızın hunharca katledilmesi milletçe bizi derinden yaraladı. 21 Ağustos'ta kaybolmuştu, 19 gün boyunca arama yapıldı. Aramalarla birlikte adli soruşturma da açıldı. 260'tan fazla ifade alındı, birçok delil toplandı. Bütün bu deliller ifadeler ışığında gözaltılar oldu. Soruşturması devam eden 8 kişi daha var. 2 ay soruşturma sürdü ve 2 ay da sonuçlandı. Sonuçta bu deliller ışığında karar verdi. Bugün de 950 sayfaya yakın bir gerekçeli karar açıklandı. Süreci hep birlikte takip ettik. Özellikle soruşturma kısmı gizliyken bazı provokasyonlar da oldu. Siyaseten karalamalar oldu. Etkili bir soruşturma ve yargılama süreci gerçekleşmiş oldu. Yargılama süreci devam ediyor. İstinaf ve temyiz süreci var. 3 kişi kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Komşuya da delil gizlemekten ceza verildi. Bu karar istinafa tabi. Bundan sonraki süreci de kamuoyu takip edecektir. Narin evladımız gibi Rojin kızımız var onun da süreci takip ediliyor. Kadın şiddetinin önlenmesi bakımından bir hassasiyet söz konusu. Yargı Reformu Strateji Belgemizde de bu konulara yer verdik. Bundan sonra da yasal süreç bakımından ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Bugün ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar da paylaşıldı. Kime ne gerekçeyle ceza verildiyse açıklandı. Teknolojinin tüm imkanları Narin soruşturmasında kullanıldı. Bundan sonraki süreçte istinaf sürecinde devam edecek.