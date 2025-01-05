Bakan Tunç duyurdu! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına konuk oldu ve burada açıklamalarda bulundu.

"RUHSATLARINI HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE İPTAL ETTİM"

Programda ruhsat iptalleriyle ilgili konuşan Özcan, "Yeterince yardım alıyorlar devletten, Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. Tabi o zamanki güçle, dalgayla dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok" dedi.

"NİKAH ÜCRETLERİNE, SULARINA 10 KAT ZAM YAPTIM BU DA YASAL DEĞİLDİ"

Bazı yasal olmayan tarifeler de uyguladığını kabul eden Özcan şu ifadelere yer verdi:

"İdari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı ama siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bir şok dalgası yarattı, anlayamadılar ne olduğunu. Sonra baktım yeterince gidiş yok. Kendim hukukçuyum; nikah ücretlerine, sularına 10 kat zam yaptım. Bu da yasal değildi. Bunun da idari mahkemesine giderse döneceğini biliyordum. Tarife yürürlüğe girmeden de döndü zaten"

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özcan'ın bu açıklamaları gündem olurken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"ÜLKEMİZDEKİ SURİYELİLERLE İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMALAR NEDENİYLE"

Bakan Tunç bahsi geçen paylaşımda "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.