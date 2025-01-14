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Bakan Tunç duyurdu! Reyhanlı saldırısının faili tutuklandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.01.2025 14:50
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MİT ve emniyetin ortak çalışmasıyla Suriye'de yakalanan 2013'teki Reyhanlı saldırısının faili Mohammad Dib Korali tutuklandı. Tutuklanma haberini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Tunç duyurdu! Reyhanlı saldırısının faili tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye’de yakalanmıştı. Koralı bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Bakan Tunç sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı;

Hatay ili Reyhanlı ilçemizde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye’de yakalanan Mohammad Dib Korali, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.

Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

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SURİYE'DE YAKALANDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, Reyhanlı saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı’nın patlamada kullanılan bombaları temin ettiğini belirledi. Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan Koralı’nın Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında bulunduğu da biliniyordu. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu yeri tespit edilen Muhammed Dib Koralı, MİT’in Suriye’de düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak, Hayat İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

MİT, 2018 yılındaki saldırının firari faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik’i de Suriye’de düzenlenen operasyonla Türkiye’ye getirmişti. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te meydana gelen 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Reyhanlı MİT
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