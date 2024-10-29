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Bakan Tunç duyurdu! TUSAŞ saldırsı görüntülerini paylaşanlara soruşturma açılacak

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
29.10.2024 12:42
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısından görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma açılacağını aktardı. Tunç yaptığı açıklamada, "Hem sosyal medya paylaşımları ile ilgili 9 ilde tespit edilen 30 kişi vardı, onlarla ilgili soruşturma açılacak hem de o rehine şeklinde görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma açılacak, takip edilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç duyurdu! TUSAŞ saldırsı görüntülerini paylaşanlara soruşturma açılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin detaylarını anlattı. Bakan Tunç'un yaptığı açıklamada TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı da vardı.

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"SORUŞTURMA AÇILACAK, TAKİP EDİLECEK"

Görüntülerin paylaşılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bakan Tunç, "Hem sosyal medya paylaşımları ile ilgili 9 ilde tespit edilen 30 kişi vardı, onlarla ilgili soruşturma açılacak. Hem de o rehine şeklinde görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma açılacak, takip edilecek. Sosyal medyada dezenformasyonla ilgili mücadele devam ediyor. Son zamanlarda epey bir hesaba erişim engellendi. Twitter, mahkeme kararlarını uyguladı. Önceden uygulamama gibi bir direnci vardı, son zamanlarda uygulamaya başladı" ifadelerini kullandı.

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"DENETİMLİ SERBESTLİKTE CEZASIZLIK ALGISI VAR"

Adalet Bakanı Tunç, Yargı Reformu Strateji belgesinin tamamlandığını ve yargıda yeni düzenlemelerin de hayata geçeceğini söyledi. Strateji belgesinden sonraki ilk paketin ceza mevzuatıyla ilgili olacağını kaydeden Tunç, "Kamu düzenini ihlal eden suçun işleniş şeklini ele alıyoruz, onu formüle ediyoruz. Denetimli serbestlikte cezasızlık algısı var. Toplumda rahatsızlık olan suçlar var, trafik güvenliğini ihlal gibi. Tüm bunlar yargı reformu strateji belgesinin ilk paketi olarak gelecek" diye konuştu.

"UZUN SÜREN DURUŞMALAR SONA ERECEK"

Bakan Tunç, cezasızlık algısının ortadan kaldıracak düzenlemelere vurgu yaparak, "Yargıyı hızlandıracak düzenlemeler olacak. Uzun süren duruşmalar sona erecek. Caydırıcılık açısından kamu düzenini bozan suçun işleniş şekli, sanığın geçmişteki suç işleme eğilimi bunların göz önünde bulundurulması lazım. Buna imkan veren bir düzenleme getireceğiz" dedi.

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Yılmaz Tunç TUSAŞ Adalet Bakanı
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