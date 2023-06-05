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Bakan Tunç görevi devralırken Meclis'i işaret etmişti, CHP'den Anayasa değişikliği için ilk açıklama geldi! "Destek veriririz ama önce..."

05.06.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Kabine'ye atanan bakanlar önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek projeler ve bakanlıklarıyla ilgili konularda benimsenecek yaklaşımlar konusunda ilk mesajlarını vermeye başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da görevi teslim alırken yaptığı konuşmada anayasa değişikliğinin sinyallerini vermişti. Bakan Tunç'un mesajının ardından CHP'li Erdoğan Toprak, Anayasa değişikliyle ilgili TBMM'yi işaret ederken "Her türlü katkıyı sağlarız" mesajı verdi.

Bakan Tunç görevi devralırken Meclis'i işaret etmişti, CHP'den Anayasa değişikliği için ilk açıklama geldi! "Destek veriririz ama önce..."

Seçimlerden önce iktidar tarafından sıkça dillendirilen Anayasa değişikliği seçimlerin ardından yeniden gündeme gelmeye başladı. CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak'tan da iktidara "Destek veririz" mesajı geldi.

CHP'DEN ANAYASA MESAJI: SAMİMİLERSE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

Haftalık değerlendirme raporunu paylaşan CHP'li Toprak, Anayasa değişikliğiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
İktidar, seçim sonrası yeni anayasa önerisini gündeme getirip, TBMM'nin sivil anayasaya öncülük etmesi için çalışma başlatacaklarını açıkladı. Türkiye'nin demokratik, insan haklarına ve hukuka saygılı, yurttaşlarının hak ve özgürlüklerini, kadınların eşitlik ve yaşam güvencesini, siyasi ve ekonomik demokrasiyi güvence altına alan bir anayasaya sahip olması konusunda samimiyse iş birliğine hazırız.

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"CUMHUR İTTİFAKI ÖNCE KENDİ ARALARINDA UZLAŞMALI"

İktidarın geçmişteki anayasa değişikliği icraatları ve şu andaki ittifak ortaklarının başta kadın hakları, inanç özgürlüğü, etnik ve inanç farklılıkları vb. alanlardaki görüşleri, parti programları, mevcut anayasaya bakışları ortada. Cumhur İttifakı ortakları önce kendi aralarında demokratik anayasa için uzlaşmalıdır. İktidar gerçekten otokratik yönetimi sistemini sonlandıracak, TBMM'nin güç ve saygınlığını iade edecek, Türkiye'yi çağdaş demokrasiler seviyesine taşıyacak bir anayasayı TBMM'den en geniş uzlaşı ve iş birliğiyle hayata geçirme düşüncesinde ciddi ve samimi ise her türlü katkıyı sağlarız.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlıkta dün düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Bekir Bozdağ'dan devralmıştı.

ADALET BAKANI TUNÇ: ANAYASA'DA UZLAŞMANIN SAĞLANMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZ

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da görevi teslim alırken Anayasa değişikliğine değinirken şunları ifade etmişti:

"Anayasamızın vesayetçi anlayıştan arındırılması yolunda önemli anayasa değişikliklerini hayata geçirdik. Şimdi inşallah 28'inci dönem parlamentomuzda bir yeni anayasa, demokratik, sivil anayasa ile ilgili olarak da bir uzlaşmanın sağlanması da en büyük temennimiz olacaktır."

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Erdoğan Toprak Yılmaz Tunç Anayasa

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