Bakan Tunç ile İmamoğlu arasında 'parmak' polemiği! "O benim değil, halkın parmağı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “ahmak davası”yla ilgili açıklamalarına tepki göstermişti. Bakan Tunç yaptığı açıklamada İmamoğlu ile ilgili olarak, “Yargının tarafsızlığı çerçevesinde herkes gerekli itirazları hukuk içerisinde yapar. TV programlarında parmak sallayarak hiç kimse yargı mensuplarını korkutamaz” ifadelerini kullanmıştı. Bakan Tunç'un açıklamalarına İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi.

"O PARMAK BENİM DEĞİL, MİLLETİN PARMAĞI"

İBB Başkanı İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstinaf lehimize karar verirse benim bir de Bakan Tunç'a lafını iade ettiğim için bana açtığı davada bir de bakanla hesaplaşacağız. Zaten bıraksınlar hesaplaşalım. Bakan bana 'ahmak' dedi diye ben dava açmıştım, o davayı da mahkeme 'bakan yargılayamam, dokunulmazlığı var' diye hükümsüz bırakmıştı. Mahkemeyi bu kadar konuşmak bile insanın yargı adına içini burkuyor. Ben yargıya parmak sallamadım, sana salladım. Senin gibi yargıyı etkileyen, baskı altında tutan ve zorda bırakan hükümetin mensuplarına parmak salladım. O parmak benim değil, milletin parmağı. Onun da yeri sandık. Siz sandığa gitmek zorunda kalacaksınız. Ve o gittiğiniz gün de Yargıtay daha kararını veremeden ülkenin başından gideceksiniz. Bu millet de sizden kurtulacak."