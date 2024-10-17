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  4. Bakan Tunç'tan Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili açıklaması! 'Herhangi bir tartışma söz konusu olamaz'

Bakan Tunç'tan Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili açıklaması! 'Herhangi bir tartışma söz konusu olamaz'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
17.10.2024 18:59
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışmalara değinerek "Anayasada belirtilen, başkenti, bayrağı, resmi dili ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu olamaz" dedi.

Bakan Tunç'tan Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili açıklaması! 'Herhangi bir tartışma söz konusu olamaz'

İstanbul Aydın Üniversitesi 2024-2025 Yılı Akademik Açılış Töreni’ne katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açılış sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"HERHANGİ BİR TARTIŞMA SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Bakan Tunç, “Yeni anayasa yapım süreci olarak, ilk 4 madde ile ilgili bir tartışmanın söz konusu olmadığını söyledik zaten. Bu konuda toplumun hassasiyeti de söz konusu. Anayasada belirtilen, başkenti, bayrağı, resmi dili ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu olamaz" dedi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEMOKRATİK, LAİK, SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİDİR"

Bakan Tunç, “Yeni anayasa yapım sürecinde özellikle usul konusunda anlaşarak daha sonrasında bir uzlaşmanın sağlanması lazım bu ülkenin darbe anayasasından kurtulması konusunda herkes mutabık. Sonrasında ki tartışmalar ki bunun içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri de söz konusudur. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bunlar değişmez maddeler. Laikliğin değişmezliği ile ilgili geçmişte çok problemler yaşadı bu ülke. Laikliğin din ve vicdan özgürlüğü olarak algılanmayacağı geçmişte anti demokratik uygulamaları gördü bu ülke ama o tartışmalar geçmişte kaldı. Türkiye Cumhuriyeti devletinde insanlar fikir ve inanç özürlüğü noktasında tam bir güvenceye sahiptir yeni anayasada da bu güvence devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Yılmaz Tunç Anayasa
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