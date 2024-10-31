Bakan Tunç'tan dikkat çeken mesaj: Eski yargı sistemi geride kaldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet ve Medya İlişkisi Panel'inde açıklamalarda bulunuyor. Bakan Tunç yaptığı açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Yargımız milletin yargısı olduğunu 15 Temmuz'da gösterdi. Türk yargısı milletin yargısıdır. Eski yargı sistemi geride kaldı. Türk yargısı vesayetçilerin değil milletin yanındadır.

"ÇOK ÖNEMLİ BELGELERİ TÜK MEDYASI SAĞLADI"

Filistin'deki mazlumların hakkının korunması anlamında çok önemli belgeleri Türk medyası sağladı. TRT ve Anadolu Ajansı, canları pahasına mücadele ettiler ve etmeye devam ediyorlar.

BAKAN TUNÇ'TAN YENİ ANAYASA MESAJI

Cumhuriyetin ikinci yüz yılına adım attığımız bu anlamlı günlerde Türkiye'nin demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa ile devam etmesi lazım. Yeni bir anayasaya bu ülkenin ihtiyacı var. Bu uzlaşamaya yanaşan siyasi partiler ve milletvekilleri milletimizden büyük bir takdir toplayacaktır. Aksi durumda milletimiz yeri geldiğinde bunun cevabını verecektir"

Ayrıntılar geliyor...