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  4. Bakan Tunç'tan Narin açıklaması! 'Sorumlu olan kim varsa hak ettikleri cezaya çarptırılacak'

Bakan Tunç'tan Narin açıklaması! 'Sorumlu olan kim varsa hak ettikleri cezaya çarptırılacak'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
10.09.2024 21:25
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin açıklama yaptı. Tunç, "Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan kim varsa adalet önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır." dedi.

Bakan Tunç'tan Narin açıklaması! 'Sorumlu olan kim varsa hak ettikleri cezaya çarptırılacak'

Türkiye'yi yasa boğan haber 8 Eylül'de geldi. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra 8 Eylül'de dere yatağında Narin'in cansız bedeni bulundu. Narin Güran'a ilişkin gelişmeler sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, 24 kişinin gözaltına alındığı Narin'n ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunç, şu ifadeleri kullandı;

"8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Gözaltında bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan kim varsa adalet önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Yılmaz Tunç Adalet Bakanı
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