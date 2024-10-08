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Bakan Tunç açıkladı: 'Bazı sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfalarına soruşturma başlatıldı'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
08.10.2024 23:25
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Son dönemde Discord ve Telegram üzerinden yapılan siber zorbalıkların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Bakan Tunç, "Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır." ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcılarına bant daraltma ve erişimin engellenmesi gibi yaptırımların da uygulanacağını bildirdi.

Bakan Tunç açıkladı: 'Bazı sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfalarına soruşturma başlatıldı'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır. Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır” dedi.

"KESİNLİKLE TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Bakan Tunç, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Toplumu suçtan korumak hukuk devletinin görevidir. Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz” paylaşımında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Yılmaz Tunç
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