HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Tunç'tan yargıyı hedef gösterenlere tepki: 'Kimsenin haddi değil'

Bakan Tunç'tan yargıyı hedef gösterenlere tepki: 'Kimsenin haddi değil'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
31.10.2024 22:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaşananlar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarını hedef gösterilmesine sert tepki gösterdi. Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir" dedi.

Bakan Tunç'tan yargıyı hedef gösterenlere tepki: 'Kimsenin haddi değil'

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı ve yerine kayyum atandı.

"KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaşananlar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarını hedef gösterilmesine sert tepki gösterdi.

Bakan Tunç paylaşımında şunları ifade etti:

"Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez.

Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir.

Anayasamızın 138. maddesine göre; Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez.

Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz.

Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Adalet Bakanı Ahmet Özer
En Çok Okunan Haberler
Eski futbolcuya kapkaç saldırısı! Çantasını kurtardı ama...

Eski futbolcuya kapkaç saldırısı! Çantasını kurtardı ama...

Hollywood'daki ünlüler Türkiye'yi tercih ediyor! "Sadece saç ekimi yapılmıyor"

Hollywood'daki ünlüler Türkiye'yi tercih ediyor! "Sadece saç ekimi yapılmıyor"

İsrail'den kaçıp o ülkeye yerleşiyorlar! Vatandaşlık başvurularında artış

İsrail'den kaçıp o ülkeye yerleşiyorlar! Vatandaşlık başvurularında artış

Özgür Özel'in 'Ahmet Özer' çağrısına yanıt vermeyip gelmemişti! Fatih Portakal'dan çarpıcı Mansur Yavaş iddiası

Özgür Özel'in 'Ahmet Özer' çağrısına yanıt vermeyip gelmemişti! Fatih Portakal'dan çarpıcı Mansur Yavaş iddiası

Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar! Savcıya tehdit dolu sözler: 'Elinden geleni ardına koyma'

Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar! Savcıya tehdit dolu sözler: 'Elinden geleni ardına koyma'

Karşılarında çöp yığını buldular! "100 kamyon mal getireceğim"

Karşılarında çöp yığını buldular! "100 kamyon mal getireceğim"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.