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Bakan Turhan, 20 özel gereksinimli kişiyi YHT ile Eskişehir'e uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 11:11 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 'Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi' kapsamında, yüksek hızlı tren ile 20 özel gereksinimli kişiyi Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Ankara'dan Eskişehir'e uğurladı.

İrfan ÖZŞEKER-Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 'Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi' kapsamında, yüksek hızlı tren ile 20 özel gereksinimli kişiyi Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Ankara'dan Eskişehir'e uğurladı. Bakan Turhan, "Hava, kara ve demir yollarında engellilerin ulaşımının daha rahat ve kolay sağlanması için geliştirdiğimiz projelerle altyapı iyileştirme çalışmaları yapıyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 'Engelsiz Ulaşım, Engelsiz Turizm, Engelsiz Yaşam' kapsamında gerçekleştirilen, 'Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi'nin ikinci adımında 20 özel gereksinimli kişi ile Ankara YHT Garı'nda bir araya geldi. Bakan Turhan'ın yanı sıra, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı da programda hazır bulundu.
'AMACIMIZ, İNSANIMIZIN HER KESİMİNE HİZMET ETMEK'
Bakan Turhan, trene binmeden önce 20 gereksinimli kişiye bere, atkı ve şemsiye hediye etti. Herkesin birer engelli adayı olduğunu belirten Bakan Turhan, şöyle konuştu:
"Hava, kara ve demir yollarında engellilerin ulaşımının daha rahat ve kolay sağlanması için geliştirdiğimiz projelerle altyapı iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Amacımız insanımızın her kesimine hizmet etmek. İnsanlar engelli doğabilir, sonradan engelli olabilir. Hepimiz birer engelli adayıyız aslında. Hayatın karşımıza ne zaman, nasıl bir sürpriz çıkaracağı belli değil. Bu amaçla, toplumun her kesiminin sosyal ve ekonomik yaşantıya katkı sağlaması, yaşamın içinde olması için bu hizmeti yapmaya gayret ediyoruz. Sizler de bunların uygulanmasıyla ilgili destekler veriyorsunuz. Projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
UÇAK SÖZÜ
Bakan Turhan, 20 kişinin Eskişehir'de havaalanını da ziyaret edeceklerini, ata binip, güzel hatıralar bırakacaklarını ifade ederek, çocukların bir daha ki gezisinin uçakla yapılacağının sözünü verdi. Bakan Turhan, konuşmasının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel gereksinimli 20 kişiyi el sallayarak Eskişehir'e uğurladı.

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