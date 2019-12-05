Bakan Turhan: 2019'da 391 makine ve ekipmanı Karayollarımıza kazandırdık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "2019 yılında 148 milyon TL bedelle, 258 adedi makine ve 133 adedi de ekipman olmak üzere toplam 391 adet makine ve ekipmanı daha karayollarımıza kazandırdık" dedi. Bakan Turhan, Karayollarına ait kamyonete kış lastiği takarak, sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Karla Mücadele ve Yol Bakım Makinelerinin Hizmete Alım Töreni'ne katıldı. Ankara'daki Atölye Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve bölge müdürleri de yer aldı. Bakan Turhan, artık uluslararası standartlara uygun, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yollar yaptıklarını söyledi. Son 17 yılda karayollarına 469 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Turhan, şunları söyledi:

"Bölünmüş yol uzunluğumuzu 4 katın üzerinde artırarak 6 bin 101 kilometreden 27 bin 123 kilometreye çıkardık. 77 şehrimizi birbirine bölünmüş yol ile bağladık. Dağları, vadileri, boğazları, denizleri köprülerle, tünellerle aştık. Yollarımızda artan trafik güvenliği ve seyahat konforu sayesinde ölümlü kazalar azaldı. Tarım, ticaret, turizm ve sanayinin gelişmesinin gereği olan ulaşım altyapısının gelişmesiyle, bölgeler arası kalkınma hamlelerinde büyük ilerleme sağlandı. Taşıt işletme giderlerinde ciddi tasarruf edildi, sadece bölünmüş yollar sayesinde, iş gücü ve akaryakıt tasarrufu olarak ülke ekonomisine her yıl 18 milyar liranın üzerinde ekonomik fayda sağlıyoruz. Ancak bu yolları açmak kadar, bu yolların kullanılır kalması da önemli."