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Bakan Turhan: 2019'da 391 makine ve ekipmanı Karayollarımıza kazandırdık

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 14:32 | Son Güncelleme

      ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "2019 yılında 148 milyon TL bedelle, 258 adedi makine ve 133 adedi de ekipman olmak üzere toplam 391 adet makine ve ekipmanı daha karayollarımıza kazandırdık" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "2019 yılında 148 milyon TL bedelle, 258 adedi makine ve 133 adedi de ekipman olmak üzere toplam 391 adet makine ve ekipmanı daha karayollarımıza kazandırdık" dedi. Bakan Turhan, Karayollarına ait kamyonete kış lastiği takarak, sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Karla Mücadele ve Yol Bakım Makinelerinin Hizmete Alım Töreni'ne katıldı. Ankara'daki Atölye Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve bölge müdürleri de yer aldı. Bakan Turhan, artık uluslararası standartlara uygun, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yollar yaptıklarını söyledi. Son 17 yılda karayollarına 469 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Turhan, şunları söyledi:

"Bölünmüş yol uzunluğumuzu 4 katın üzerinde artırarak 6 bin 101 kilometreden 27 bin 123 kilometreye çıkardık. 77 şehrimizi birbirine bölünmüş yol ile bağladık. Dağları, vadileri, boğazları, denizleri köprülerle, tünellerle aştık. Yollarımızda artan trafik güvenliği ve seyahat konforu sayesinde ölümlü kazalar azaldı. Tarım, ticaret, turizm ve sanayinin gelişmesinin gereği olan ulaşım altyapısının gelişmesiyle, bölgeler arası kalkınma hamlelerinde büyük ilerleme sağlandı. Taşıt işletme giderlerinde ciddi tasarruf edildi, sadece bölünmüş yollar sayesinde, iş gücü ve akaryakıt tasarrufu olarak ülke ekonomisine her yıl 18 milyar liranın üzerinde ekonomik fayda sağlıyoruz. Ancak bu yolları açmak kadar, bu yolların kullanılır kalması da önemli."

'391 MAKİNE VE EKİPMANI KARAYOLLARIMIZA KAZANDIRDIK'

Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca aracın hareket halinde olduğunu, bir yandan karayolları altyapısını geliştirdiklerini, diğer yandan da kar-kış demeden bu araçların yollarda güvenle yol almasını sağladıklarını belirten Turhan, şöyle konuştu:

"Kar yüzünden aylarca kapalı kalan köy yollarını, günlerce yol kenarında bekletilen otobüs, kamyon kuyruklarını tarihe gömdük. Bu kapsamda hem yollarımızı açacak hem de yollarımızın kar, kış, fırtına demeden açık kalmasını sağlayacak makineleri Karayolları Genel Müdürlüğümüz bünyesinde aldık. Karla mücadele ve yol bakımı için Karayolları Genel Müdürlüğümüzün envanterine sürekli ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları kattık. 2019 yılında da 148 milyon TL bedelle, 258 adedi makine ve 133 adedi de ekipman olmak üzere toplam 391 adet makine ve ekipmanı daha karayollarımıza kazandırdık. Bunlar içinde; 97 adet kar bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, 10 adet kaya kamyonu, 18 adet üst yapılı kamyon, 9 adet yükleyici, 3 adet ekskavatör, 9 adet çekici kamyon gibi karla mücadelede hayati öneme haiz makineler var. Satın alınan bu makine ve ekipmanların yüzde 66'sı yerli imalattır. Bunların da bedeli 98 milyon TL'dir. Bu son alımlar ile genel müdürlüğümüz 5 bin adedi hareketli makine olmak üzere toplam 12 bin 822 adet makine ve ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir."

'YOLLARIMIZ AÇIK TUTULACAK'

Alınan makine ve ekipmanların, özellikle kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirler için çok önemli olduğunu vurgulayan Turhan, "Bu araçlarımız sayesinde, yurdumuzun dört bir yanında kara kışın ortasında yollarımız açık tutulacak inşallah. Elbette ulaşımı sağlamalarının yanında, can ve mal emniyeti için de çalışacaklar. Araçlarımızı, ihtiyaç duyulan bölgelere takviye olarak bugün gönderiyoruz. Bu arada, bu araçlarımızı kullanarak zorlu kış koşullarında mücadele edecek arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum" dedi.

KIŞ LASTİĞİ UYARISI

Törenin ardından Atölye Müdürlüğü bahçesindeki makine ve ekipmanları inceleyen Bakan Turhan, Karayollarına ait kamyonetin lastiğini değiştirdi. Araca kış lastiğe takan Bakan Turhan, "Karlı, buzlu ve kaygan yollarda araç kullanacak olan tüm sürücülerimize kış lastiği takmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu. Bakan Turhan daha sonra Atölye Müdürlüğü'nün bahçesinde kar küreme aracı kullandı.

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