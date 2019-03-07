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Bakan Turhan: 2020'de 5G'yi ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'de şu an 4.5G altyapısı bulunduğunu belirterek, "2020 yılında 5G hizmetini inşallah ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız" dedi.

Bakan Turhan: 2020'de 5G'yi ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'de şu an 4.5G altyapısı bulunduğunu belirterek, "2020 yılında 5G hizmetini inşallah ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Bolu'da yapımı sürdürülen Güney Çevre Yolu'nun şantiyesini ziyaret etti. Bakan Turhan, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bolu'da Eşref Bitlis Kışlası'nın sivil havacılığa açılacağını belirten Turhan, "Bolu ilimizin turizm potansiyelinin yüksek olması nedeniyle Eşref Bitlis Kışlası içerisindeki havaalanını sivil uçuşlara açmak maksadıyla Sivil Havacılık ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ndeki teknik ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Burada birtakım iyileştirme çalışmaları yaparak, gerekli idari ve teknik çalışmaların tamamlanmasından sonra da bu bölgeyi sivil uçuşlara açmayı planlamaktayız" dedi.
2020 YILINDA 5G HİZMETİ
Fiber optik altyapıyı geliştireceklerini de kaydeden Bakan Turhan, "Tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek fiber optik altyapısını geliştireceğiz. Ülkemizde şu anda 4.5G hizmet seviyesinde bir altyapımız var. 74 milyon adet abonemiz 4.5G hizmetinden faydalanıyor; ama biz bununla da yeterli kalmayacağız. Önümüzdeki süreçte, 2020 yılında 5G hizmetini inşallah Bolu'da ve ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız" diye konuştu.

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Bakan Turhan: 2020'de 5G'yi ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağızBakan Turhan: 2020'de 5G'yi ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağızBakan Turhan: 2020'de 5G'yi ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağızBakan Turhan: 2020'de 5G'yi ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız

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