Bakan Turhan: 2023'e kadar 1 milyon vatandaşımıza denizcilik kültürünü aşılamak istiyoruz

Gizem KARADAĞ-Kaan ULU, ANKARA (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, ''Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılına kadar 1 milyon vatandaşımıza denizcilik kültürünü aşılamak, denizci-millet, denizci-ülke konumuna ulaşmak istiyoruz. İnsanımızın yüzünü denizlere çevirmek ve ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla bugün eğitim programını başlatıyoruz'' dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Bakanlık'ta düzenlenen, ''Hedef 1 Milyon Amatör Denizci'' programında konuştu. Denizlerin dünya ve insanlık açısından öneminin kelimelerle ifade edilmeyecek kadar fazla olduğunu söyleyen Bakan Turhan, ''Geçmişte olduğu gibi gelecekte de denizler insanlığın vazgeçemeyeceği hayat alanını ve ekonomik mücadele zeminini oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle Türkiye'nin geleceğinin denizlerde ve denizcilikte olduğunu vurgulamak gerekir. Unutmayalım ki ecdadımız denize ve denizciliğe verdiği önem ölçüsünde devlet ve millet olarak büyümüştür. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın, denizci olmayan devletleri ve sırtını denize dönen milletleri affetmediği malumunuzdur. Yüzümüzü tam anlamıyla denizlere çevirmeliyiz. 'Göz O Ki Ufkun Ötesini Göre, Akıl O Ki Başa Geleceği Bile' sözünden hareketle ufkun ötesini ne kadar görebildiğimize emin olmamız lazım'' dedi.

'DENİZE UZUN YILLAR SIRTIMIZI DÖNDÜK'

Tarih boyunca denize kıyısı olan ülkelerin olmayan ülkelerden hep daha avantajlı olduğunu ifade eden Bakan Turhan sözlerine şöyle devam etti:

''Çok şükür ülke olarak dünyanın en güzel coğrafi deniz potansiyeline sahibiz. Bu potansiyelimizle deniz kaynaklı doğal zenginliklere sahip olmamızın yanında dünya deniz ulaşımında da kilit ülkelerden biriyiz. 3 tarafımız denizlerle çevrili. Ancak tek başına bu durumun kimseye avantaj sağlayamayacağı da açık. Deniz mevcudiyetimizi ve üstünlüğümüzü nasıl kullandığımız çok önemlidir. Deniz sınırlarımız kara sınırlarımızın 3 katı olmasına rağmen denize uzun yıllar sırtımızı döndük. Oysa bugün bile dünya taşımacılığında deniz yolunun payı yüzde 84. Bir ürünü deniz yoluyla taşımak demir yoluna göre 3 kat, kara yoluna göre 7 kat, havayoluna göre ise 21 kat ekonomiktir. Dünya ticaretinde deniz ulaşımı bu kadar belirleyici.'' 'DENİZ TİCARETİ FİLOMUZUN KAPASİTESİ YÜZDE 75 BÜYÜDÜ'

''Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde 16 yılda Dünya'nın denizcilikte lider ülkeler arasına girdik'' girdik diyen Bakan Turhan, şöyle devam etti:

“2002 öncesinde gemilerimiz kara listede yer alıyordu. Limanlardan gemilerimizin demir almasına izin verilmiyordu. Bugün beyaz listedeyiz. Gemilerimiz dünyanın 4 bir yanında demir atabiliyor. Deniz ticareti filomuzun kapasitesi 2008 yılındaki global krize rağmen Dünya Denizcilik Filosu'na göre yüzde 75 daha fazla büyüme kaydetti. 2002 yılında Dünya'da 17. sırada bulunan Deniz Ticaret Filomuz bugün 15. sıraya yükseldi. Dünya yat üretiminde 3. sıraya yükselip marka haline geldik. Marinalarıyla yat limanlarıyla uygulanan yap-işlet-devret modeliyle bu alanda önemli ve verimli hizmetlere imza attık.2003'te 37 adet olan tersane sayımızı 78'e çıkardık. Özetle insanımızın da sektörümüzün de yüzünü tekrar denize çevirmiş olduk'' dedi.