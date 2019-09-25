Bakan Turhan AB Komisyoneri'ne sergide beğendiği resmi hediye etti

EDİRNE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Edirne'ye temel atma töreni için gelen AB Ulaştırma ve Hareketlilik Komisyoneri Violetta Bulc'a, gezdiği sergide beğendiği resmi hediye etti.

Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Temel Atma Töreni programı öncesi Bakan Turhan, AB Ulaştırma ve Hareketlilik Komisyoneri Violetta Bulc, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Edirne Valisi Ekrem Canalp törenin gerçekleşeceği Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin koridorunda öğrenciler tarafından yapılan resim ve heykellerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Bulc, sergiyi gezerken sarı ve siyah ile çalışılmış, içerisinde gözler ve çeşitli figürler bulunan resmi çok beğendiğini söyledi.

Bunun üzerine resmi çizen Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Cihan Atıcı ile iletişime geçildi.

Öğrencinin de onayı alınarak resim tören sonunda Bakan Turhan ve öğrenci Atıcı tarafından Bulc'a armağan edildi.

Cihan Atıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resimde gündelik yaşamı çalıştığını anlatarak, "Resmimin beğenilmesinden yana mutlu oldum, hem kendi adıma hem de üniversitem adına." dedi.

