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Bakan Turhan: Adana-Gaziantep seyahat süresi 1,5 saate düşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 00:27 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden yüksek hızlı tren tünel çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Adana-Gaziantep seyahat süresi 1,5 saate düşecek" dedi.

Bakan Turhan: Adana-Gaziantep seyahat süresi 1,5 saate düşecek

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden yüksek hızlı tren tünel çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Adana-Gaziantep seyahat süresi 1,5 saate düşecek" dedi.
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, gece geldiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren tünel inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bahçe-Nurdağı-Fevzipaşa varyantı hızlı tren projesinin şantiyesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Türkiye son yıllarda hızlı tren çalışmalarına ülke sathına yayan projelere devam ediyor. Daha ekonomik ve güvenli ulaşım olan demiryolu hizmetlerini ülke sathına yaymak için yeni projeler hazırlıyoruz. Yüksek hızlı tren hatları bakanlığımızın öncelikli projeleridir. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattı bunlardan biri. Buradaki konvansiyonel demiryolu hattını hızlı tren hattına çeviriyoruz. 294 kilometrelik Gaziantep-Adana demir yolu hattı virajları, yüksek eğimleri ortadan kaldırılarak, tünellerle ve viyadüklerle 68 kilometre kısaltarak 226 kilometreye indiriliyor. Yolcu trenlerimizle yaklaşık 5,5 saat olan Adana-Gaziantep arasındaki seyahat süresini, hızlı trenle 1,5 saate düşürmüş olacağız. İnsan kaynağının, emeğin yollarda harcadığı zamanla değil, üreterek, üretim sahasında kullanılmasını amaçlıyoruz. Mersin-Adana-Gaziantep güzergahının öncelikli olan kesimi, Nurdağı Fevzipaşa Varyantıdır. Burayı bir an önce tamamlayıp hizmete açmak istiyoruz" dedi.

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Bakan Turhan: Adana-Gaziantep seyahat süresi 1,5 saate düşecekBakan Turhan: Adana-Gaziantep seyahat süresi 1,5 saate düşecek

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