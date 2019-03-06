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Bakan Turhan: Akıllı yollar yaptık

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 14:00 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, akıllı ulaşım sistemlerinin Türkiye'de etkin bir şekilde kullanılabilmesi için 2023 stratejisinin belirlendiğini söyledi.

Bakan Turhan: Akıllı yollar yaptık

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, akıllı ulaşım sistemlerinin Türkiye'de etkin bir şekilde kullanılabilmesi için 2023 stratejisinin belirlendiğini söyledi. Bakan Turhan, "Ülkemizde 'teker dönsün' anlayışıyla sadece memleketin her köşesine ulaşmayı hedefleyen çalışmalardan, bugün teknolojiyi yollara uyarlayan akıllı yollar yaptık" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenen '1'inci Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katıldı. Programa, Bakan Turhan ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği Başkanı Erol Yanar ile sektör temsilcileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Yanar, akıllı ulaşım sistemlerinin sağlıklı ve doğru bir şekilde uygulamaya geçirilebilmesi amacıyla yaklaşık 3 yıldır görev yaptıklarını söyledi.
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan ise akıllı ulaşım sistemlerinin önemine değinerek, konuyla ilgili ülkesine yapılacak yatırımları anlattı.
'AKILLI YOLLAR YAPTIK'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da, ulaşımın her türüne ve aşamasına iletişimin de ortak olmasıyla yeni bir ulaşım kategorisinin doğduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Adına kısaca 'akıllı ulaşım' dediğimiz, 'bilişim destekli ulaşım' diye de özetlenebilecek olan bu yeni kategori, özellikle kent yaşamında gündelik hayatın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Artık alışkanlık haline geldiğinden çoğumuzun farkına bile varmadığı birçok akıllı ulaşım uygulaması, her an çalışmakta ve gerek sürücülere, gerekse de yolculara hizmet vermektedir. Ülkemizde 'teker dönsün' anlayışıyla sadece memleketin her köşesine ulaşmayı hedefleyen çalışmalardan, bugün teknolojiyi yollara uyarlayan akıllı yollar yaptık. Hatta artık uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmiş, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yol yapımı, en önemli önceliğimiz ve hedefimiz haline geldi."
'YOL HARİTAMIZI OLUŞTURDUK'
Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin Türkiye'de etkin kullanılabilmesi ve yurt genelinde yaygınlaştırılması için 2023 stratejisinin belirlendiğini belirten Bakan Turhan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Akıllı Ulaşım Sistemleri 2023 stratejimizi eylem planıyla somutlaştırılarak yol haritamızı oluşturduk. Birbirleriyle haberleşip ortak hareket eden araç ve yazılımlar, yapılan hataları ve kazaların meydana gelme oranını da azaltıyor. Gelişmiş ülkelerde bulunan, affeden yol uygulamalarını ülkemizde uygulamaya başladık. Bu kapsamda, kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimlerde iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla kazaların yaklaşık yüzde 70'inin meydana geldiği kavşaklarda gerekli tüm düzenlemeleri yapıyoruz. Birbirini takip eden sinyalize kavşaklarda durmadan sabit hızla geçişi sağlayan 'yeşil dalga' uygulamalarını da yaygınlaştırıyoruz."
'AMACIMIZ, GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM'
Avrupa'nın en iyi akıllı ulaşım sistemlerinden birine sahip olmak için karayollarında önemli projeler hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Turhan, şöyle konuştu:
"Bu proje kapsamında yollarımızı akıllandırarak tüm sistemleri birbirine entegre hale getirmeyi amaçlıyoruz. Biri ana merkez olmak üzere, 18 akıllı ulaşım sistemleri merkezi ve karayolu ağımızda bulunan 15 bin kilometrelik fiber optik kablo ile haberleşme altyapısı oluşturarak yollarımızı akıllı hale getiriyoruz. Akıllı ulaşım sistemlerinin mimarisini, projesini, stratejisini, planlanmasını belirledik ve uygulamaya geçtik. Bunda da dünyanın öncü ülkelerinden biriyiz. Tamamlanan fiber altyapı üzerinde kameralar, değişken mesaj vericiler, meteorolojik istasyonlar, karayolları trafik radyosu gibi akıllı ulaşımın bileşenlerini oluşturarak yollarımızı da akıllandırıyoruz. Amacımız yol boyunca araçlara güzergah, kaza önleme gibi konularda destek sunarak güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak."
Bakan Turhan, akıllı ulaşım hizmetlerinin temelinde insana verilen değer olduğunu ve bu sistemle ölümlü ve ağır yaralanmalı kazaları azalttıklarını belirterek, seyahat sürelerini de kısalttıklarını söyledi.

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Bakan Turhan: Akıllı yollar yaptıkBakan Turhan: Akıllı yollar yaptık

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