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Bakan Turhan: “Anadolu’ya bağlanan 6 tünel en kısa zamanda hizmete açılacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 17:48 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Karadeniz sahili boyunca Ordu’nun yollarına 33 tane tünel yapıldığını, Anadolu’ya bağlanan yollar boyunca inşaatının devam eden 6 tünelin de en kısa sürece hizmete açılacağını söyledi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile birlikte yapımı devam eden Ordu Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Karadeniz sahili boyunca Ordu’nun yollarına 33 tane tünel yapıldığını, Anadolu’ya bağlanan yollar boyunca inşaatının devam eden 6 tünelin de en kısa sürece hizmete açılacağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile birlikte yapımı devam eden Ordu Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu’da düzenlediği miting öncesi vatandaşlara seslenen Bakan Turhan, 2002 yılından bu yana verilen vaatlerin teker teker yerine getirildiğini, hizmet kervanının devam edeceğini belirtti. Bazı kesimlerin bu hizmet kervanına müdahale etmeye çalıştığını ifade eden Bakan Turhan, “Kendilerini dünyanın ağası, paşası, jandarması olarak gören güçler var. Ama onların oyunlarını, onların düzenlerini bozan bir liderimiz var, Recep Tayyip Erdoğan var. O olduğu müddetçe bize oyun sökmez, tezgah tutmaz. Biz bu çukura düşmeyiz. Etrafımızdaki yaşananları biliyorsunuz, görüyorsunuz. Her şeyden önce ihtiyacımız olan tek şey fitneye, fesada, oyuna ve tezgaha gelmemek. Bunu yerli iş birlikçileri ile beraber yapıyorlar, bunu teröristlerle aynı ittifaka girerek yapıyorlar. Benim vatandaşım kirli ittifaklara hiçbir zaman müsamaha göstermedi. Biz, Cumhur İttifakı’nı kurduk. İnşallah biz bu birlik ve beraberlikle devletimizi, milletimizi bu topraklarda ilelebet devam ettireceğiz” dedi.
Gençlere de seslenen Bakan Turhan, “Gençler, sizlere çok işler düşüyor, aldanmayın. Bu internet denen bir şey var, sosyal medyada da kullanıyorlar. Buradaki yalan ve dolanlara aldanmayın. Az önce bunun bir örneğini yaşadık. Biraz önce Ordu Çevre Yolu’nun birinci kısmını açacağımız yeri sayın Ordu Valimiz ile beraber, belediye başkanımızla beraber gidip gezdik. Orada bir resim çekilmişti, hemen birileri sosyal medyada o resme fotomontaj ile ‘asfalt çatlak, bu yolu açıyorlar’ diye sizi yanıltıyorlar. İşte bunun gibi birçok örnekleri var. Sabah kalkıp ‘bugün ben bu millete hangi yalanı söylesem yuttururum’ hesabını yaparak siyaset yapanlara aldanmayın. Ordulu aldanmaz. Ordulu ilim ve irfan sahibidir, aklıselimle hareket eder” şeklinde konuştu.

"Hizmet yerelde başlar"
"Önümüzde bir seçim var, bu seçim yerel yönetim seçimi" diyen Bakan Turhan, "Hizmet yerelde başlar, size hizmet edenleri seçeceksiniz. İcraat tecrübesi olan bir başkan adayımız var burada. Eski bakanlarımızdan Sayın Dr. Hilmi Güler. İnşallah bundan sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlere hizmet edecek. İlçe belediye başkanlarımız el ele verip hep birlikte merkezi hükümletin de desteğini alarak, en iyi hizmeti alacaksınız" dedi.

Ordu’ya 3 bin kilometre fiber optik hat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ordu’da iletişimin altyapısına ciddi yatırımlar yapıldığına dikkat çekerek, “Ordu’da iletişimin yolları tamamladı mı? 3 bin kilometre fiber optik hat döşenmiş, az önce bilgi aldım. 5G de geliyor, akıllı şehirler geliyor, kentsel dönüşüm geliyor. Akıllı evler geliyor. Bizim insanımız dünyada her şeyin en iyisine layık. İmanlı ve inançlı insanlar buna layık. Bugüne kadar niye yapılmadı? Hortumlar vardı. Biz iktidara geldiğimizde sizin kaynaklarınız, ülkenin kaynakları hortumlar ile bir yerlere aktarılıyordu. Hizmetleri bitmiyordu. Sahneye sizden mührü, yetkiyi, sancağı alan Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve hizmet kervanı devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Bakan Turhan, Karadeniz sahili boyunca Ordu’nun yollarına 33 tane tünel yapıldığını, Anadolu’ya bağlanan yollar boyunca 6 tanenin de inşaatının devam ettiğini, bunların da en kısa sürece hizmete açılacağını sözlerine ekledi.

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