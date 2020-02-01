Bakan Turhan: "Artvin-Rize Havaalanı'nı inşallah bu yılın sonuna doğru hizmete açmayı planlıyoruz"

RİZE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, deniz üzerinde yapım çalışmaları devam eden Artvin-Rize Havaalanı'nı yıl sonuna doğru hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Havaalanı inşaatında incelemelerde bulunan Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yapımı devam eden projeleri gün içinde yaptıkları ziyaretlerle yerinde görme fırsatı bulduklarını belirtti.

İyidere-İkizdere kara yolundaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Turhan, "Yolumuz 38 kilometre uzunluğundadır. Bünyesinde 6 adet 10 bin 800 metre uzunluğunda duble tünel, 4 adet viyadük, 4 adet duble köprü, 4 adet tek köprü olmak üzere önemli sanat yapılarını bulunduruyor. İyidere-İkizdere güzergahı devamında Ovit Tüneli'yle Doğu Karadeniz'deki limanları Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli güzergahlarımızdan biri." diye konuştu.

Yolun açılmasıyla özellikle güzergahtaki düşük standartlı keskin virajların artık olmayacağına işaret eden Bakan Turhan, yol platformlarının bulunduğu kesimlerin ise duble olarak hizmet vereceğini vurguladı.