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Bakan Turhan Atatürk Havalimanı’ndan yapılan son uçuşun kalkış iznini verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 04:11 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı’ndan yapılan son uçuşun kalkış iznini verdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı’ndan kalkan son ticari uçuş olan THY’nin TK54 sefer sayılı İstanbul Singapur uçağın kalkış anonsunu gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı’ndan yapılan son uçuşun kalkış iznini verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı’ndan kalkan son ticari uçuş olan THY’nin TK54 sefer sayılı İstanbul Singapur uçağın kalkış anonsunu gerçekleştirdi. Atatürk Havalimanı Hava Kontrol Kulesi’ne gelen Bakan Turhan’da THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de eşlik etti. Kuleden telsizle uçağın pilotu ile görüşen Bakan Turhan, dahili anons sistemi aracılığıyla yolculara hitap etti.
Bakan Turhan, "Türk Hava Yolları’nın saygıdeğer yolcuları. Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Sizleri Atatürk Havalimanı’nın tarifeli son yolcuları olarak uğurlamaktan memnuniyet duyuyorum. Hayırlı ve emniyetli yolculuklar dilerim. Dönüşünüzde zafer anıtı, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’na iniş yapacaksınız. Tekrar yolcularımıza ve uçuş ekibimize iyi uçuşlar dilerim" ifadelerini kullandı.
Uçağın kaptan pilotu da Bakan Turhan’a teşekkür ederek, "Güzel temennileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizler de bu tarihi olaya tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllardır ev sahipliği yapmış olan Atatürk Havalimanı’ndan ayrılmanın burukluğunu, fakat yeni yuvamız olacak İstanbul Havalimanı’na geçmemizin mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.
Gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Bakan Turhan, "Bu saate kadar taşınma programında herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Temennimiz yarın akşam geç saatlere kadar bu taşınma işlemini tamamlamak. Havalimanında hizmet veren bazı makine ekip ve ekipmanları Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı arasında kullanacakları güzergahlar trafiğe kapatıldı. Bunları en kısa zamanda bu taşıma işlemini yapıp, belirlediğimiz saat içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Dünyanın en büyük havalimanı taşınması işlemine şahitlik eden İstanbullulara gösterdikleri hoşgörü için bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Bakan Turhan daha sonra telsizden uçağın kalkış izini verdi. Kaptan pilot ise Bakan Turhan’a "Yeni evimizde görüşmek üzere" diyerek teşekkür etti.

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