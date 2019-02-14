HABER

Bakan Turhan Bayburt’ta temaslarda bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 21:39 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bayburt Belediyesi ve Bayburt Valiliğini ziyaret etti.Bakan Turhan ilk olarak Vali Ali Hamza Pehlivan’ı makamında ziyaret etti.

Bakan Turhan Bayburt’ta temaslarda bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bayburt Belediyesi ve Bayburt Valiliğini ziyaret etti.
Bakan Turhan ilk olarak Vali Ali Hamza Pehlivan’ı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Turhan’a Vali Pehlivan çeşitli hediyeler sundu.
Ardından Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret eden Turhan, burada yaptığı açıklamada, AK belediyeciliğin, gönül belediyeciliğinin kendilerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan miras kaldığını ifade etti.
Şehircilik anlamında Türkiye genelinde bir devrim, değişim, dönüşüm yaşandığına işaret eden Turhan şunları kaydetti:
"Aktif olarak bir siyasi hareketi başlattıktan sonra da diğer devlet ve kamu hizmetlerinde de aynı aşkla, şevkle, gayretle bunları tüm toplum kesimlerine, sadece AK Parti belediyesi olan yerlerde değil, ülkemizin her köşesine vadettiği hizmeti zamanında, süresi içerisinde ulaştırdı. Yapamayacaklarını da söylemedi çünkü biz yapamayacağımız işin sözünü vermeyiz. Şehirlerimiz büyüdü, gelişti. İnsanlarımızın şehir yaşantısından beklentileri de bu manada tabii ki günün, çağın ihtiyaçlarına göre değişmiştir. Bu hizmetler insanlarımıza her alanda, her yerde ulaşmıştır. Altyapı çalışmaları, su, iletişim, enerji, haberleşme, doğalgaz tüm bu çalışmalar çok şükür ülkemizin her köşesine ulaşmıştır, insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılaşacak duruma gelmiştir. Bunlarla kalmayacağız, tabii ki ihtiyaçlar değişiyor, artıyor, gelişiyor, yaşam kalitesi, yaşam standardı devamlı yükseliyor. İnsanlarımızın ekonomik gelir seviyesi yükseldikçe tabi ki bunu hayatlarına yansıtıyorlar."
Sadece teknik altyapı anlamında değil, eğitim, kültür, sağlık alanlarında da birçok hizmetlerin yapıldığını anlatan Turhan, şöyle devam etti:
"Şehirlerimizi düzenledik, geliştirdik, güzelleştirdik. Bu, her şehrin kendi bulunduğu coğrafi şartlar içerisinde yapılmaya devam edilecek. Merkezi hükümet olarak büyük projeleri, büyük altyapı, ulaştırma projelerini, eğitim, sağlık, kültür, turizm yatırımlarını, sanayiye teşvik amacıyla yapılan destekleri hakeza tarıma yapılan destekleri vatandaşımıza sunuyoruz. Bundan sonra da bu hizmetler artarak devam edecek."
Karaçam projesine ilişkin bilgiler de veren Bakan Turhan, şunları söyledi:
"Belki de Zigana’dan sonra Bayburt için en uzun tünel. Artık bu tür projeleri yapmak ülkemiz için zor değil. Teknik ve ekonomik manada bu projeleri yapıp hizmete açabiliyoruz, yeter ki insanımızın ayağı taşa değmesin, birlik ve beraberlik, huzur içerisinde bu ülkede yaşayalım. Bizim birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlerin oyunlarına gelmeyelim. Bizim hep birlikte, hep beraber sağlamak istediğimiz sosyal ortam bunu gerektiriyor. Birbirimize karşı saygı, sevgi, sadakat, samimiyet biraz da sebat ve sabırla davrandığımız zaman aşamayacağımız hiçbir sorun, sıkıntı yok evelallah. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bu ülke, bu coğrafya da evelallah lider ülke olacaktır."
Bakan Turhan, programı kapsamında Cumhuriyet Caddesi’nde ziyaret ettiği esnafa gül dağıttı.

Bakan Turhan Bayburt’ta temaslarda bulundu

Bakan Turhan Bayburt’ta temaslarda bulundu

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bakan Pakdemirli Kırşehir'de (2)Bakan Pakdemirli Kırşehir'de (2)
Soylu: Yılbaşından bugüne kadar 5 ton eroin ele geçirildi (3)Soylu: Yılbaşından bugüne kadar 5 ton eroin ele geçirildi (3)

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
İYİ Parti karıştı! İdris Naim Şahin'in adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz hakkında soruşturma!

Polisin kolunu ısıran vekil hakkında flaş karar!

Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

Erdoğan: Venezuela altını Çorum'da işlenecek

Erdoğan'dan flaş 'altın ticareti' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.