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Bakan Turhan: “Bilim, teknik, teknoloji çok hızlı gelişiyor buna ayak uydurmamız lazım”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 13:56 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon’da bürokrat ve sivil toplum örgütleri ile bir araya geldiği toplantıda, "Bilim, teknik, teknoloji çok hızlı gelişiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon’da bürokrat ve sivil toplum örgütleri ile bir araya geldiği toplantıda, "Bilim, teknik, teknoloji çok hızlı gelişiyor. Hayatımız çok hızlı değişiyor, buna ayak uydurmamız lazım" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon Valiliği tarafından organize edilen, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinin yer aldığı toplantıya katıldı. Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada hızla gelişen bilim ve teknolojiye mutlaka ayak uydurmamız gerektiğini vurgulayarak, “Bürokrasi dediğimiz hantal oligarşi, bürokrasi dediğimiz çarkları artık yırtmamız gerekiyor. Yeni Türkiye devletinde bunlar bir kenara itilmiştir. Maksat iş yapmak iş üretmek ise mevzuatı tabii ki usulüne uygun olarak kullanarak işlerimizi yürütmemiz lazım. Onu yaparsam şu olur, bunu yaparsam bu olur dediğiniz zaman bahane mazeret üretmek çok kolaydır. Bu da yetmez ben bu işi daha iyi daha hızlı daha etkin daha verimli yapabilmek için gerekirse mevzuatları da değiştiririz. İşimizi engelleyen bir kanun varsa kanun da değişir. Bu son dönemde özellikle icrayı konularda yüzlerce mevzuat oluşturuldu. Dünya çabuk dönüyor biz geldik gidiyoruz. Yakın tarihimize baktığımızda 20. yüzyılın başından 20. yüzyılın sonuna kadar insan hayatını eviren, çeviren, değiştiren şartlar artık 10 yıldan daha çok kısa zamanda oluşur. Bilim, teknik, teknoloji çok hızlı gelişiyor. Hayatımız çok hızlı değişiyor buna ayak uydurmamız lazım. Burada öne çıkan konu inovasyon, fikir, düşünce, bilim, teknik, teknoloji. Bu konularda hocalarımıza çok önemli görevler düşüyor onlar üretecekler sanayi ile iş birliği yapacaklar biz de bu yarıştan kopmayacağız” dedi.

5 G geliyor
Bakan Turhan, Türkiye’nin 2020 yılında 5 G’ye geçeceğini vurgulayarak, “Dünya önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok büyük teknolojik devrimlerle karşı karşıya. Biz ülkemizde şu anda 4.5 G teknolojisini kullanıyoruz. İnşallah 2020 onun gayreti çalışması içerisindeyiz 5 G geliyor. Bu 5 G’nin teorik uzmanı ODTÜ’lü bir mühendis hocamız” diye konuştu.

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