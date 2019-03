Bakan Turhan; “Biz beraber olduğumuz sürece kimse Türk milletine racon kesemez kural koyamaz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Erzincan’a gelerek Sivil Toplum kuruluşları ile bir araya geldi.

Erzincan’da özel bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarına seslenen Bakan Turhan, "Verecek olduğunuz oylar sadece size hizmet değil, dünya mazlumlarının da gözü hep sizin atacağınız oylarda bunun vebalini taşıyoruz, hepimiz bunu unutmamamız lazım" dedi.

Bakan Tuhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Bu yaşadığımız topraklar cennet köşesinden bir köşe. Bu toprakları bize vatan olarak emanet eden gelecek nesillerin de bizim emanet edeceğimiz toprakları bize bırakanlara şükranlarımızı iletiyoruz. Bizler devraldığımız bu toprakları imar edip bizden sonraki nesillere bırakmamız lazım. Bu topraklar üzerinde hesapları olanlar var. Yaşanılan coğrafya insanların kaderidir. Bu topraklarda bizim özgürce bağımsızlığımız devam ettirerek yaşayabilmemiz için birlik ve beraberlik içerisinde bu topraklarda gözü olanlardan muhafaza etmemiz lazım. Bu bizim birinci dereceden görevimiz. Tarihe bir yelken açarsak bundan 100 yıl önce koca bir imparatorluğu bir hayranlığa feda ettik. Ve onun küllerinden bugünkü Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Ve bu süre içinde kendisini çok partili dönemden bu güne kadar birçok hükumetler kuruldu. Farklı bir pencereden baktığımızda ne zaman halkın kendi seçtiği iktidara gelip de orada görev alıp halka hizmet etmeye onu yaşantısını çağın imkânları ile buluşturmaya çalıştı ise belirli güçler bu ülkenin bölgesinde güçlü bir devlet olmasını engellemek için birçok engellemeler entrikalar yaptılar. 1960, 1970, 1980 ve 28 Şubat en son post modern darbe ve bu ülkenin seçtiği siyasetçilerin ülkeye hizmet etmesinde kırılganlıklar yaşandı. Ne zamanki sahneye bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan çıktı o günden beri milletimizin yüzü gülüyor, düşmanları içi kahroluyor. Sizden aldığı yetki sancağı bu güne kadar milletinin hizmetine kullandı bundan sonra da İnşallah kullanmaya devam edecek. Tehditler bitmez, tarihimize göz atarsak bu milletin her zaman içteki işbirlikçiler vasıtası ile yıkılmıştır. Hiç bir Türk devleti dışarıdan bir harp ile yıkıldığı görülmemiştir. Onun için içteki tehditlere çok dikkat etmemiz lazım. 15 Temmuz hadisesinde konu yine çok farklı şekilde yaşanmıştır. Tehditler devam ediyor hala. Biz beraber olduğumuz sürece evvel Allah bu topraklarda kimse Türk milletine benim insanıma racon kesemez kural koyamaz. Biz etrafımızda yaşanan hadiseleri görüyor onlardan ders alıyoruz. Gönül bağımız olan insanlar, bu topraklar onlara her zaman kucak açtı, ne zaman darda kaldılar bize sığındılar. Bizde onlara şefkat ve merhametle muamele ettik her zaman da edeceğiz. Asaletimize atalarımıza yakıştığı şekilde. Bizim milletimizin şefkati merhameti olduğu kadar şamarı da ağırdır. Günümüzde yine siyasi koldan bizi bölmek isteyen var dikkatli olmamız lazım. Oluşan ittifakları çok iyi analiz etmemiz lazım kimler kimin yanında. Şu anda dünyanın ağa paşaları kendilerinin kurdukları düzenin devamını sağlamak isteyenler hedef oklarını ülkemize ve liderimize çevirmişler. Bu dünyada kim onların tezgâhlarını tuzaklarını yürütebilmeleri için önünde gördükleri tek engel bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dır. Oluşan ittifaklara baktığımızda terör örgütü ile özdeşleşmiş partilerle ittifak yapan bunların içerisinde halkçı, soysal, demokrat, ulusalcı, milliyetçi, İslamcı hepsi var. Dikkat etmemiz lazım. Nereden saldırı gelir çok daha açıkgöz olmamız lazım. Bizim birliğimiz ve beraberliğimiz önemlidir. Bu ülkede 17 yıldır siyasi, ekonomik istikrar var bunu devam ettirmemiz lazım. Önümüzde yerel seçimler var hizmet yerelde başlar. Ankara’da ki siyaset de yerelde ki, hizmetlerle kendisini gösterir. Onun için yerel seçimlerde biz milletimizden yetki istiyoruz. Cemalettin kardeşim Erzincan’da aday oldu. Bunlar yerel yönetimlerde ehil insanlar tecrübeli insanlar. Önemlisi AK Parti tedrisatından geçmiş belediyeler. En iyi hizmeti bizi arkadaşlar yapacaklar yetkiyi verdiğiniz takdirde. Birlik ve beraberliğimizi perçinlemek için bu seçimlerde vereceğiniz her oyun okyanusta tsunami oluşturması lazım. Kabadayılıkla racon kesmek isteyenlere hadlerini bildirmemiz lazım. Bu bölgenin lider ülkesi Türkiye’dir. Burada Türkiye olmadan Türkiye’nin kararı olmadan birileri gelip racon kesemez. Hak hukuk adına kendi çıkarları olduğu zaman ne zaman kendi menfaatleri varsa hukuk odur diyenlere biz müsaade etmeyiz. Ve sayın Cumhurbaşkanımız da bunun mücadelesini veriyor. Verecek olduğunuz oylar sadece size hizmet değil dünya mazlumlarının da gözü hep sizin atacağınız oylarda bunun vebalini taşıyoruz hepimiz bunu unutmamamız lazım. Dünyanın değişik yerlerinde zalimlerin zulmü altında ezilen mazlumların dünyada abisi kim? Onlara en fazla yardım eli uzatan kim? Bizim milletlimiz, bizim iktidarımız. Biz ecdadımızdan böyle gördük onun için ecdadımızla övünüyoruz. Gelecek nesillerimiz de bizimle övünmeli. Kendi menfaatleri kendi çıkarları için zulmetmediler demiyecekler. İstikrarımız sürsün istikbalimiz bu topraklarda devam etsin istiyorsak bundan sonraki seçimlerden yüksek bir oy ile AK Partiyi ve liderini desteklememiz lazım. Düşmanlar bir tek benim milletimden korkuyor. Liderimiz sancağı taşıdığı sürece düşmanlar karar alıp fitne çıkaramıyorlar” diye konuştu.

STK buluşmalarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanı sıra Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Sivil Toplum Kuruluşları temsilciler, AK Parti Teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.