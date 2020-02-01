Bakan Turhan: "Böyle zamanlarda bu afetleri siyasete alet etmememiz lazım"

RİZE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Son 10 yılda deprem afetleri için yapılan yardım miktarının 100 milyar liranın üzerinde olduğunu ifade ederek, "Bunun için böyle zamanlarda bu afetleri siyasete alet etmememiz lazım." dedi.

Yapım çalışmaları devam eden Salarha Tüneli'nde incelemelerde bulunan Bakan Turhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere il genelinde toplanan yardımların gönderilmesi için düzenlenen törene katıldı.

Depremin ardından 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve binin üzerinde kişinin yaralandığını anımsatan Turhan, afetin ardından bir saat sonra Elazığ Valiliği, AFAD ve Kızılayın vatandaşlara yardım dağıtmaya başladığını vurguladı.

Devletin bu konudaki imkan ve kabiliyetinin güçlü olduğuna dikkati çeken Turhan, "Zaman zaman deprem, sel, yangın afetleriyle insanlarımız mağdur oluyor. Devletimiz bütün imkan ve kabiliyetleriyle, yardım ekipleriyle bunlara müdahale ediyor. Burada da aynı hadiseyi yaşadık. Türkiye tek yürek oldu." ifadesini kullandı.